El Pacto Histórico y el programa Jóvenes a la U

Parece increíble, pero así es, el Pacto Histórico en Bogotá no aprendió la lección ni entendió el claro mensaje que le enviaron los ciudadanos en las pasadas elecciones para alcaldes y gobernadores, y continúan en la necia tarea de querer frenar los temas basándose en un fundamentalismo ideológico.

No les gusta el Transmilenio; no les gusta el regiotram; no les gusta el metro elevado; no les gusta el proyecto de Cable Aéreo – Centro Histórico, y ahora resulta que tampoco les gusta el programa de Jóvenes a la U.

No entiendo como una coalición de fuerzas políticas que dicen luchar por el más necesitado, se oponen a que miles de jóvenes de estratos 1, 2 y 3, accedan a la educación superior en diferentes universidades, no importan si es pública o privada.

Dicen las concejalas del Pacto, Heydi Sánchez y Ana Teresa Bernal, que su oposición es a que el sistema de cupos involucre a las universidades privadas en lugar de hacerse únicamente con la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, hágame el bendito favor.

Ejecutar el programa de Jóvenes a la U como pretendía el Pacto Histórico en su propuesta en el marco de la discusión del presupuesto para Bogotá del año 2024, es limitarlo a la actual oferta de la Universidad Distrital, acabando de paso con el anhelo que tienen miles de bogotanos entre los 18 y 30 años de vida, estudiando una carrera profesional.

Conozco a muchas personas que iniciaron sus estudios universitarios gracias al apoyo que brinda el Distrito a través de esta iniciativa, y que, de no ser por ella, jamás lo hubiesen logrado porque los recursos económicos que ingresan a sus hogares no alcanzan para sostener el anhelo de ser profesional. Es increíble que una fuerza política que dice defender las causas de los más necesitados en la capital del país, no lo entienda y no acompañe esta idea y pretenda ahora modificarla, acabando con los sueños de más de 60 mil ciudadanos que hacen la fila para inscribirse en cada convocatoria.

Celebro la alerta que dio el concejal Julián Rodríguez Sastoque, que fue lo que permitió que la mayoría de los integrantes de la Comisión Tercera del Concejo de Bogotá, no acompañaran esta proposición, que resulta bastante infame con los jóvenes de la capital del país que viven en los sectores 1, 2 y 3 de la ciudad.

El programa Jóvenes a la U facilita el acceso y la permanencia en la educación superior de manera gratuita, cubriendo los costos de matrícula de los beneficiarios que han sido admitidos en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas y son muchos los beneficiados, entre ellos hay personas de las comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población LBGTIQ+, y bogotanos que habitan en los barrios de los sectores vulnerables que hoy sonríen todos los días cuando llegan a la universidad para recibir sus clases.

No es posible que con el argumento de que se debe trabajar por mejorar la infraestructura de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, se pida no continuar con la iniciativa y, en cambio, trasladar estos recursos a un proyecto que busque ampliar las condiciones para que este centro de formación superior de carácter público funcione mejor.

Por supuesto, que hay que hacerlo, eso es indiscutible, pero no se puede pretender ejecutar una iniciativa como estas en detrimento del anhelo de los miles de jóvenes que viven en Bogotá y no tienen las condiciones para acceder a la educación superior y sostenerla en el tiempo.

Por ideas como estas, y por no querer la concreción de proyectos de infraestructura que la ciudad necesita, el Pacto Histórico fue castigado en las recientes elecciones para alcalde, pero veo que sus integrantes no entendieron el mensaje y continúan mostrándose como la piedra en el zapato para las iniciativas que mejoran la calidad de vida de los bogotanos.

El programa Jóvenes a la U fue una iniciativa que ayudó a apagar las inconformidades de miles jóvenes que se manifestaron en el estallido social, sería injusto que no se asignaran los recursos necesarios para que este continúe ejecutándose.

Celebro que el concejal Julián Rodríguez Sastoque, haya defendido el programa Jóvenes a la U en la Comisión Tercera del Concejo de Bogotá y le pido que se mantenga alerta para cuando la discusión del presupuesto para la ciudad del año 2024, llegue a la plenaria de la Corporación, no sea que a los genios del Pacto Histórico de nuevo se les ocurra introducirla.

@sevillanoscar