No más indignación selectiva

Somos millones los colombianos que creemos en un país mejor. A lo largo de mi vida, nunca me he sentido representado por quienes gobernaron en el pasado, y menos con quienes gobiernan hoy en día. Mis cuestionamientos a la clase política colombiana no son selectivos; mi criterio sobre lo que ha funcionado mal y lo que empeora día tras día no depende de una indignación selectiva.

A Colombia no le está yendo bien. Nuestro país está sumido en una inseguridad tan absurda y descarada que los grupos armados ilegales se toman municipios que están solo a 20 minutos de ciudades como Cali (hablo de Jamundí). Y la economía está tan mal que cada vez son menos los inversionistas que quieren meter su capital en Colombia. Mientras tanto, el presidente le presta más atención a Palestina, invierte su tiempo libre recorriendo las calles panameñas, impone moda llegando a eventos formales con guayabera y es muy cumplido llegando dos horas tarde a sus reuniones.

El país tiene un escándalo de corrupción (UNGRD) más grande que el de Centros Poblados. En 2022 aprobaron a pupitrazos una reforma tributaria que hace más grande el Estado y solo está beneficiando a la burocracia. El sistema de salud está en cuidados intensivos gracias a una crisis provocada; se aprobó una reforma pensional sin debate (antidemocrática y antijurídica), los grupos armados ilegales se están perpetuando en más zonas del país, y mientras tanto, se hace evidente la indignación selectiva de muchos en este país.

El contexto que vive Colombia hoy, en años anteriores, no rebajaba paros violentos, marchas multitudinarias, el colapso del transporte en las ciudades y las carreteras; artistas daban conciertos de indignación en las calles, y otros exigían la destitución del presidente de turno. ¿Será que era más grande la instrumentalización que la indignación de la gente? De cualquier manera, si algo he de reconocer a la izquierda, es su capacidad de usar con tanto cinismo a la ciudadanía para alcanzar sus fines de poder.

A mí me indignó el pasado tanto como me indigna el presente que vive nuestro país. Es lamentable que haya tantas personas calladas ante el terrible y descarado gobierno que vivimos en Colombia. ¿Será que un puesto en lo público ha comprado el silencio de tantos?

En Colombia indigna lo de hoy porque es el reflejo más descarado de lo que ha sucedido siempre. La cuestión no era de izquierda o derecha; el problema es que todos siempre han querido lo mismo: llenarse los bolsillos mientras desangran el Estado. Los slogans de la “Potencia Mundial de la Vida”, “El Cambio”, “Vivir Sabroso” no fueron más que falsedades disfrazadas con palabras llamativas. La narrativa disfrazó de populismo a las mentiras de quienes solo querían saber cómo se siente tener el poder. El problema es que harán todo lo que esté en sus manos para mantenerlo y perpetuarse.

La indignación no puede ser selectiva, pero también es cierto que la oposición tiene mucha responsabilidad en movilizar a la gente. Después de las marchas del 21 de abril, la oposición cedió mucho terreno y sus referentes no proponen nada que conecte a la mayoría de los colombianos que estamos indignados y molestos con este intento de Gobierno que no permite que el país avance. La oposición debe legitimarse, tiene la forma de hacerlo, pero no puede depender de aquellos que no tienen autoridad moral para cuestionar un mal gobierno si respaldaron gobiernos perversos en el pasado.