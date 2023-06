En Colombia el aborto es libre hasta la semana 24

El martes 13 de junio un trino informó que la Corte Constitucional de Colombia había reversado su decisión histórica sobre aborto. La información no solo es falsa, sino que requiere varias explicaciones en aras de no afectar la atención integral del aborto, calificada por la Organización Mundial de la Salud en el 2020 como una de las “intervenciones esenciales de la atención en salud”, esto es, que no puede suspenderse, incluso cuando los sistemas de salud de todo el mundo estaban volcados a la atención del Covid-19.

La decisión tomada por la Corte en la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022) en el sentido de que el aborto no es un delito hasta la semana 24 y, por tanto, dentro de este plazo, mujeres, hombres trans y personas no binarias pueden solicitarlo por sus propias razones y, posteriormente, hacer uso de las causales despenalizadas desde el 2006, sigue vigente y debe continuar aplicándose en todo el territorio nacional sin ningún tipo de barreras. Además, es cosa juzgada y constituye un precedente para la interpretación constitucional. Aunque los fallos de tutela T-158 de 2023 y T-430 de 2022 se apartaron de los análisis planteados en la sentencia de constitucionalidad por el pleno de la Corte, no tienen el peso jurídico para retrocederla y deberían reevaluarse.

Las abiertas contradicciones entre los citados fallos y la amplia jurisprudencia desarrollada por la Corte en 17 años, llevaron al movimiento Causa Justa —autor de la demanda que condujo a la decisión de la despenalización del aborto en los términos descritos— a solicitar su nulidad de oficio. Es evidente que en ellos se está desconociendo el propio precedente y generando mayores dificultades de acceso para las mujeres más vulnerables, como la mujer indígena de 23 años y la niña indígena de 12 años que pidieron se les protegiera su salud y, por el contrario, terminaron viviendo maternidades forzadas.

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que, en mayo de este año, la misma Corte dejó en firme la Sentencia C-055 de 2022 al resolver las numerosas solicitudes de nulidad en su contra, pidiendo que no se suspendiera su ejecución, en virtud de lo cual el Ministerio de Salud, retomando lo dicho por la Corte, expidió la Resolución 051 de 2023 que da instrucciones claras a los actores del sistema de salud para la atención integral del aborto.

Toda esta situación nos lleva a pensar en los aprendizajes interiorizados por las feministas que luchamos por la ciudadanía plena de las mujeres y, a través de esta, por la construcción de una democracia con más igualdad y justicia social. Sabemos que nuestros derechos están bajo amenaza y debemos insistir en la legítima potestad sobre nuestros cuerpos, por esta razón, señalamos la vigencia de la Sentencia C-055 que nos protege y cobija y, en la misma línea, lo problemático que resultan estos fallos de tutela abiertamente contradictorios.

No podemos olvidar que la decisión sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24 ha cambiado y salvado vidas desde que se hizo pública. Personalmente, me han conmovido las historias narradas por las mujeres en las que afirman sentir reconocida su autonomía por el sistema de salud, sin la sombra de un delito indigno. Es en ellas en las que deberíamos centrarnos: en las mujeres que, con ocasión de la confusión y desinformación que han generado estos fallos de tutela y sus contradicciones, dudan a la hora de acudir a los servicios de salud y se someten a procedimientos inseguros.

A ellas y a todas las personas en el país queremos recordarles que la C-055 sigue vigente y que, en Colombia, el aborto es libre hasta la semana 24.

Doctora en Ciencias Humanas y Sociales y secretaria técnica del movimiento Causa Justa

@julymartilo