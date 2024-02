Ganado en pie: un camino estratégico para la internacionalización de Colombia

El reciente informe del DANE sobre las exportaciones de Colombia en el 2023 revela un panorama desafiante para el sector privado exportador y el Gobierno Nacional. Las exportaciones en general muestran una disminución del 12.9%, mientras que el sector agropecuario experimenta una reducción del 12.8%. Esta caída generalizada en las exportaciones del país, obedece en mayor parte a la caída del precio del dólar frente al peso, descenso que inicia en febrero 2022 cuando alcanzó su pico en 4.959 COP, y que ha venido perdiendo valor de manera constante hasta los últimos meses, llegando incluso a los 3.880 pesos.



Con ese panorama, tenemos que las exportaciones de ganado vivo desde Colombia se redujeron un 26% en 2023 comparándolo con el 2022. Este descenso, aunque notable, no puede considerarse un declive endémico de la industria, sino más bien una respuesta a factores exógenos aunados a la baja del precio del dólar, como la devaluación del Real en Brasil, nuestro principal competidor en la región. A pesar de este revés, la demanda global de ganado en pie sigue en aumento, especialmente en naciones con poblaciones mayoritariamente musulmanas, que requieren animales vivos para cumplir con sus prácticas y ritos culturales.



La competencia con Brasil, que ha diversificado sus mercados con Pakistán y los países que hacen parte de la Unión Económica Euroasiática: Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia; resalta la necesidad de fortalecer la estrategia de internacionalización del actual gobierno y continuar abriendo mercados para la agroindustria, en especial para aquellos renglones más robustos como el ganado en pie, que continúa siendo el cuarto renglón en las exportaciones agropecuarias, sólo por detrás de sectores tradicionales como el café, banano y aceite de palma.



Continuando con el análisis de las cifras, al comparar los resultados del 2023 con los niveles prepandemia en 2019, observamos un crecimiento impresionante del 311%, alcanzando los 230 millones de dólares FOB. Este logro no solo demuestra la robustez de la industria colombiana de exportación de ganado en pie, sino que también señala la calidad y demanda de nuestro ganado en el mercado internacional.



Este éxito comparativo no solo contribuye significativamente a la balanza comercial del país, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo rural y la economía del campo colombiano. La exportación de ganado en pie es una fuente vital de ingresos para los campesinos y pequeños ganaderos, apoyando las economías populares y generando empleo en zonas rurales. Es una industria que no solo representa a Colombia en el mundo, sino que también actúa como un motor clave para el progreso del campo.



Es fundamental reconocer el papel estratégico de la industria ganadera en la estrategia de internacionalización del Gobierno Nacional. A pesar de los desafíos, la exportación de ganado en pie resulta ser un pilar esencial para diversificar el portafolio de exportaciones y contribuir al desarrollo económico rural. Es imperativo que el Gobierno respalde esta industria vital, no solo en la superación de obstáculos inmediatos, sino también en la implementación de políticas que fortalezcan la competitividad a largo plazo.



AEXGAN, como representante de los exportadores de ganado en pie en Colombia, está comprometida con el progreso continuo de la industria. Reconocemos los desafíos y estamos dispuestos a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para abordarlos. Solicitamos políticas y medidas que fortalezcan la competitividad del sector, promuevan la innovación y aseguren condiciones equitativas en el mercado internacional.



Las exportaciones de ganado en pie son más que números en un informe; esta industria es un puente y un vínculo esencial entre el campo colombiano y el mundo. Necesitamos el apoyo decidido del Gobierno para seguir creciendo y enfrentar los retos del futuro. AEXGAN está listo para colaborar en la construcción de un sector sólido, sostenible y competitivo que beneficie a todos los colombianos.



Juan Gonzalo Botero

Presidente ejecutivo

Asociación de Exportadores de Ganado en pie - AEXGAN