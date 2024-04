No todo está bien

En la medida en que comenzó a calentarse la campaña presidencial en Venezuela y María Corina Machado se perfilaba como una posibilidad real para ganarlas, el régimen desató una serie de hechos tan lamentables como inaceptables que no solo revelan, de nuevo, el talante dictatorial y antidemocrático de quienes gobiernan ese país, sino que se convierten en todo un catálogo de burdas opciones para "ahogar" a la oposición y enterrar en definitiva la posibilidad de que haya una alternancia en el poder.

Lo que hemos visto en Venezuela es todo un manual para aprender a demoler los mínimos principios democráticos, manual que sorprendería a los peores sátrapas y los haría ver como simples principiantes. Si algo ha logrado el chavismo en más de 20 años de triste gobierno es perfeccionar al máximo sus estrategias para destruir sin contemplación cualquier chance de tener una sociedad libre, próspera y respetuosa de los derechos humanos.

La inhabilitación de Machado como candidata solo fue el comienzo del último capítulo del instructivo chavista para destruir a opositores y de paso la democracia. Enseguida vinieron las capturas de sus cuadros políticos más importantes y la lista de golpes a la libertad es tan larga como sorprendente.

Seis personas cercanas a la candidata fueron encarceladas por supuestos actos conspirativos y otras seis tuvieron que refugiarse en la embajada de Argentina para evitar la misma suerte de sus compañeros.

Pero no contento con la eliminación de María Corina de la campaña, el dictador impidió de la manera más ramplona la inscripción de su reemplazo; una supuesta falla en el sistema no le permitió a la filósofa y doctora en historia Corina Yoris ser la opción más decente para reemplazar al chavismo en Miraflores.

El acuerdo de Barbados en su primer punto reza: "Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme sus mecanismos internos..." no se necesita mayor esfuerzo para entender de qué manera fue pisoteada esa promesa. El mundo entero, incluso algunos gobernantes cercanos a Maduro, así lo han entendido.

Pero la cereza en el pastel de este desenfreno antidemocrático es el tarjetón para las votaciones. Es ni más ni menos el reflejo de años de aniquilación de los partidos políticos y de otras opciones distintas al chavismo, Maduro aparece trece veces. Es cierto que los candidatos figuran tantas veces como movimientos representen, pero se extraña la presencia de María Corina, quien podría considerarse verdadera rival para el régimen, pero claro, la molieron a punta de arguyas. la firma Meganálisis al publicar los resultados de una encuesta sobre la intención de votos para estos comicios reveló que Machado derrotaría por casi 40 puntos a Maduro. Hay varias opciones de candidatos opositores que muy convenientemente el oficialismo avaló, entre otras cosas, porque no representan ninguna opción electoral.

Pretender meternos en el cuento de que en Venezuela hay democracia es básicamente subestimar nuestra inteligencia. Así y todo el presidente Petro después de la foto con Maduro en Miraflores sentencia que todo va bien en ese país, que se inscribieron 13 candidatos, todo de acuerdo con las leyes venezolanas y en concordancia con las discusiones entre gobierno y oposición. Es evidente que ve lo que quiere ver, tanto que asegura que se reunió con sectores de la oposición, pero jamás preguntó por María Corina, sus compañeros detenidos, su inexplicable inhabilitación o las razones por las cuales su reemplazo no pudo inscribirse. Es claro que allá está pasando otra cosa, se necesita algo más que la versión de Petro para convencernos de lo contrario.

Es que, sin ruborizarse, el canciller de Venezuela Yván Gil desde Cúcuta lanza una declaración que al menos sorprende: "Lo que está sucediendo en Venezuela es parte de un proceso con un sistema electoral maravilloso, auditado, que pudiéramos catalogar casi perfecto..." y para rematar se justifica diciendo que en 25 años se han hecho 30 elecciones, como si el problema fuera de cantidad y no de calidad, seguramente en Cuba también han hecho muchas elecciones.

No, la gracia de la democracia no es la cantidad de elecciones, es la posibilidad de la alternancia, de elegir sin presiones a personas que pueden representar formas de pensar distintas de quien gobierna, como pasa aquí en Colombia y que Gustavo Petro esté en el poder es la demostración más contundente.

Lo de Venezuela no es más que el triste espectáculo de una democracia moribunda que se ahoga entre la soberbia del chavismo empoderado, la crisis económica que enriqueció a unos pocos y empobreció a la mayoría, la tragedia de millones de migrantes y la impotencia de otros que, aunque no quisieran se hunden sin remedio. Pero no solo duele este doloroso panorama, duele la incapacidad de la comunidad internacional para combatir la dictadura y duele más que para el Gobierno colombiano lo que pasa al otro lado de la frontera está bien y en vez de lanzar un salvavidas, lance un yunque que solo sirve para alimentar el remedo del que el régimen nos quiere convencer. Pero está claro, del otro lado de la frontera no todo está bien.