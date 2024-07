Legitimidad Presidencial

En tiempos pasados, ser presidente de un país era considerado uno de los más altos honores que una persona podía alcanzar. Sin embargo, en la actualidad, la percepción de esta figura ha cambiado drásticamente. La legitimidad y el respeto que antaño acompañaban a este cargo se han erosionado, dejando en su lugar una profunda desconfianza y desprestigio.

Pérdida de legitimidad

La figura presidencial ha perdido gran parte de su legitimidad. El poder inmenso que ostenta un presidente ya no viene acompañado de la credibilidad y la confianza que solo la ciudadanía puede otorgarle. En el pasado, ser presidente significaba tener el respaldo y la fe del pueblo, pero hoy en día, tener el título no es suficiente. El derroche de populismo, los escándalos de corrupción y la falta de transparencia han generado un abismo entre los líderes y sus ciudadanos. La confianza, un pilar fundamental en la relación entre gobernante y gobernados, se ha visto seriamente fragmentada, y esto ha repercutido en la percepción del poder presidencial.

El desprestigio acumulado

En Colombia, el desprestigio de la figura presidencial ha alcanzado niveles alarmantes. El hecho de que la frase "sin mente, como el presidente" se haya convertido en un dicho popular, que refleja el sentir de muchos ciudadanos, demuestra la mala percepción de una ciudadanía decepcionada. Esta expresión encapsula el desencanto y la frustración con los políticos que han fallado en representar y servir a su gente. La exposición constante de las falencias y malas prácticas en la política ha llevado a un escrutinio público más intenso. Los ciudadanos, armados con más información y herramientas para cuestionar, se han vuelto más críticos y menos dispuestos a aceptar a cualquiera que ostente el cargo de presidente.

Figuras políticas cuestionables

Las figuras políticas que han ocupado la presidencia en las últimas décadas no han contribuido a dignificar esta posición. La corrupción, el populismo y la falta de preparación han sido características comunes en muchos de estos líderes. Llegan al poder con el honor que les otorga una votación democrática, pero su desempeño a menudo resulta en un desprestigio que arrastran hasta el final de su mandato. La ambición de poder, más que el deseo (o mejor, la capacidad) de servir al país, ha sido el motor de muchos de estos políticos, dejando en segundo plano la responsabilidad que conlleva el cargo. Este ciclo de mala gobernanza no solo afecta la imagen del presidente en funciones, sino que también deteriora la confianza en las instituciones democráticas en su conjunto.

La necesidad de redignificar la figura presidencial

Es imperativo redignificar la figura presidencial. No cualquier persona debería ser presidenciable. La selección de líderes debe basarse en criterios de integridad, capacidad y compromiso con la ciudadanía. Y esa misma ciudadanía juega un papel crucial en este proceso. Una sociedad consciente e informada es la mejor defensa contra la elección de líderes incapaces de gobernar. Solo una ciudadanía vigilante y exigente puede asegurar que aquellos que llegan a la presidencia, lo hagan con el objetivo de servir y no de servirse. Es necesario recuperar el respeto y la legitimidad del cargo, lo cual solo se logrará si se eligen líderes que realmente representen los valores y aspiraciones del pueblo colombiano.

Ser presidente debería ser sinónimo de honor y respeto, pero la realidad actual muestra un panorama desalentador. La pérdida de legitimidad, el desprestigio acumulado y la llegada de figuras políticas cuestionables han transformado la percepción de este cargo. Aunque no todo está perdido, se deben redoblar los esfuerzos para volver a dignificar la figura presidencial. Es posible, pero depende en gran medida de una ciudadanía informada y comprometida con la democracia y el bienestar del país. El prestigio y la legitimidad de la figura presidencial se recupera desde las elecciones, desde el día que Colombia pueda votar por el mejor, y no por el “menos peor”. Ojalá la decisión final de nosotros como votantes sea elegir con tranquilidad un “país mejor”, y no elegir con la zozobra de una “explosión controlada”.