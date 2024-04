Reforma pensional: ¿Votos por subsidios?

Colombia necesita con urgencia una Reforma Pensional, es una realidad indiscutible. El actual sistema de pensiones carece de los indicadores más importantes para un buen funcionamiento: cobertura y sostenibilidad en el tiempo. El objetivo de hacer una reforma al sistema siempre será encontrar soluciones a los problemas que presenta, para mejorar las condiciones de la población (en ese orden). Sin embargo, con la “Archivada Reforma a la Salud” de Gustavo Petro, nos quedó claro que esa definición no está estrictamente aplicada en sus reformas.

Contrario al diagnóstico crítico que hay sobre el sistema pensional, la Reforma propuesta por el Gobierno de Petro no logra mejorar significativamente la cobertura y, en cambio, aumenta las preocupaciones sobre su sostenibilidad en el tiempo. Para entender la razón sobre lo perjudicial que es esta Reforma, se debe comenzar por entender que un subsidio no es lo mismo que una pensión. Poco se ha hablado de este tema en el debate nacional, y el “Gobierno del Cambio” vende un discurso sobre el aumento de cobertura en las pensiones, cuando en realidad se trata de un aumento en la cobertura de los subsidios.

RELACIONADO La oposición aprendió a ser oposición

Y los que no paran de hablar de la dignidad en sus discursos ¿en serio quieren decirles a los colombianos que 223.000 pesos son una pensión? Algunos dirán que eso es mejor a no recibir nada, y es totalmente cierto, con la gran diferencia que eso no es una pensión, eso es un subsidio. La diferencia entre estos conceptos radica en que la pensión es un derecho que tiene la ciudadanía, mientras que un subsidio es explícitamente un acto de caridad del Estado, representado por su gobierno de turno, con las personas.

Luego de comprender las falsedades que existen detrás de la “pensión de 223.000 pesos”, es necesario hablar de lo problemático que es seguir aumentando el poder del Estado sobre la libertad de las personas. Atacar directamente el ahorro pensional de la ciudadanía que cotizan en el régimen privado es nocivo desde cualquier perspectiva. Todo para aumentar la caridad y reducir la sostenibilidad del sistema.

¿Por qué esta Reforma ha ganado tanto impulso a pesar de que los beneficios que ofrece son mínimos en comparación con el daño estructural que causará al sistema de pensiones en Colombia? La razón radica en que una vez que todos los fondos privados se transfieran a Colpensiones, se generará un aparente superávit que permitirá un aumento en los flujos de efectivo para financiar subsidios disfrazados de pensiones.

Esto le dará al Gobierno Petro la oportunidad de “demostrar” que ha resuelto los problemas del sistema pensional. A corto plazo, los impactos negativos pueden no ser evidentes, especialmente con las elecciones de 2026 en el horizonte. El Gobierno podrá destacar esta Reforma como un logro y también tendrá control sobre la distribución de esos subsidios, teniendo la capacidad de influir electoralmente sobre los adultos mayores que se beneficiarán de ellos.

La política siempre ha operado bajo causas y efectos, no bajo coincidencias fortuitas. Por lo tanto, pensar que la caridad del Gobierno no busca ejercer control sobre las personas sería una visión demasiado ingenua. Con los subsidios aumenta la dependencia de la ciudadanía con el Gobierno, y esa dependencia es el objetivo que persiguen muchos políticos que quisieran ser eternos en el poder para manejar el pueblo a su antojo.

Los mejores economistas del país han señalado que redistribuir la riqueza sin generar crecimiento es un error económico gravísimo, y paradójicamente ese error económico es la premisa de esta Reforma. A pesar de que vivimos en un país donde las personas difícilmente piensan más allá del día de mañana, la Reforma Pensional debería preocuparnos a todos por la capacidad que tiene de llevar a un punto crítico el sistema pensional colombiano.

Colpensiones es un sistema piramidal y cada año habrá menos personas capaces de sostener esa pirámide; con la Reforma que platea Petro, no hay futuro que valga para pensionarse en Colombia. ¿Votos por subsidios? Sí, porque el único futuro que le interesa a esta Reforma es el electoral, no el pensional.