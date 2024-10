¿Shakira vs. Karol G?

Hoy, más que nunca, apelo a mi derecho de libertad de expresión para hablar de un tema que se sale de la agenda política y económica de este país y me escudo en mi libre albedrío para no hablar de las reformas del Gobierno, ni del Cauca ni de Medio Oriente. Hoy me voy por algo más light, dirían algunos, pero yo diría más bien algo que nos debería enorgullecer como colombianos: dos mujeres que la sacan del estadio, o mejor, que llenan estadios.

Shakira y Karol G. Dos colombianas que suenan en cada esquina, que nos ponen a bailar, a cantar y a hablar. Dos mujeres que mientras brillan, nos atrevemos a criticar.

No todos, por supuesto, pero es que he oído a más de uno poniéndolas en una balanza y con la lupa juzgadora dando veredictos de cuál es mejor ¿Hasta cuándo dejaremos la costumbre parroquial y simplista de comparar y poner etiquetas? Y ojo porque algunas mujeres han caído en la odiosa trampa de criticar.

Mientras ellas trabajan juntas y van por el mundo arrasando y brillando, desde Colombia nos inventamos cuentos flojos de enemistad entre ellas. Una rivalidad que no existe como tampoco existe el “ella es mejor”

Entiendo perfectamente cuando algunos dicen que, hoy por hoy, Karol G está un par de escalones arriba de Shakira, pero también estoy en la orilla de aquellos que dicen que en la historia, Shakira es indestronable. Pero es que es apenas lógico, la barranquillera lleva ya décadas de carrera musical.

Miren esto: el primer álbum de Shakira salió a la luz pública en junio de 1991 ¿y adivinen qué? Karol G en esa fecha tenía cuatro meses de nacida. En 1991 nació el primer disco de Shakira y en Medellín, en ese mismo año, nació una estrella: nuestra 'bichota'

En un camino de 33 años, Shakira ha explorado diversos géneros como pop, rock, baladas y hasta boleros. Y sus canciones las ha interpretado en francés, inglés, portugués y hasta en italiano. Karol G no se queda atrás porque se ha dado el lujo de cantar con artistas de talla mundial y no solo del género urbano o de reggaetón o ¿qué me dicen de la hermosísima canción que interpretó con el gran maestro Andrea Bocelli?

La generación de ahora está creciendo con Karol G como lo hizo mi generación con Shakira, y ahora cantamos y bailamos con los éxitos de la barranquillera y de la paisa.

Así que mi reflexión es ¿qué pasa si en vez de criticar la soltería y la tusa de Shakira o la entonación de Karol G en la Copa América, mejor nos inspiramos en ellas, en sus logros y en sus mensajes de empoderamiento?

Son mujeres de récords. Las dos imponen estilos, juntas han construido una marca a punta de pulso y lo mejor: ambas hablan del desamor, del fracaso y de la traición que han vivido en carne propia. Cantan sobre lo terrenal y no del mundo perfecto que no existe.

Lo que sí existe es puro éxito, basta con que echen una mirada a la cantidad de premios que han ganado en todas las categorías y recordar el número de personas que han metido en los estadios del mundo

A sus 47 años, Shakira ha logrado vender más de 800 mil boletas en su séptima gira por América Latina. Desde la primera, que fue en 1996, le labró el camino a todas las artistas que como Karol G han sabido aprovechar para salir a cantarle al mundo en colombiano.

¿Y si las aplaudimos a las dos? ¿Y si no elegimos a una por encima de otra?