Invima prohibió la comercialización de esta marca de creatina popular en redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria para advertir sobre la comercialización ilegal de una marca de creatina, la cual se promociona como suplemento dietario a través de redes sociales.

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Se trata del producto 'Creatine Monohydrate 3g' de marca Dinamize. Según la entidad, este producto no cuenta con registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo cual es considerado como fraudulento.

Además. el Invima recordó que bajo esta misma denominación ya se había emitido la alerta sanitaria No. 128-2022 y que una nueva publicación en la página de Facebook 'MedellinFIT' actualiza la información frente a una presentación adicional del mismo producto.

¿Por qué el Invima considera fraudulenta esta creatina?

El organismo explicó que 'Creatine Monohydrate 3g Dymatize' no cumple con la normatividad vigente establecida en el Decreto 3249 de 2006. Como consecuencia, el producto no ha sido evaluado en aspectos relacionados con calidad, seguridad o eficacia, situación que representa un potencial riesgo para los consumidores.

La entidad señaló que los productos fraudulentos carecen de garantías sobre su contenido real, trazabilidad, procesos de fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte. Asimismo, indicó que este tipo de productos puede generar expectativas falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad, debido a la promoción de propiedades no autorizadas.

¿Qué deben hacer las personas que hayan comprado o consumido este suplemento?

Como medida preventiva, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto y evitar la compra de suplementos dietarios, medicamentos o productos fitoterapéuticos que no cuenten con registro sanitario vigente.

Para quienes actualmente estén consumiendo este producto, la recomendación es suspender inmediatamente su uso. En caso de presentar algún evento adverso asociado a su consumo, la autoridad sanitaria indicó que debe realizarse el reporte correspondiente a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.