Invima pide verificar alimentos y bebidas alcohólicas durante el Mundial

El Instituto Invima hizo un llamado a los colombianos sobre consumo responsable de alimentos y bebidas alcohólicas durante el Mundial de 2026. La entidad recomendó una serie de medidas que buscan proteger la salud pública y prevenir riesgos asociados a productos ilegales, adulterados o de procedencia desconocida.

El instituto recomendó adquirir estos productos únicamente en establecimientos reconocidos y confiables, conservar las facturas de compra y evitar compras a vendedores informales o mediante canales no autorizados.

Además, el Invima advirtió que los precios significativamente inferiores a los del mercado pueden ser una señal de falsificación, adulteración o contrabando. En ese sentido, insistió en la importancia de verificar el origen y las condiciones de los productos antes de consumirlos.

¿Qué debe revisar un consumidor antes de comprar alimentos?

La entidad recordó que los alimentos deben contar con la información obligatoria en sus empaques. Entre los aspectos que los consumidores deben verificar se encuentran la identificación del fabricante, el número de lote, la fecha de vencimiento, la autorización sanitaria vigente, la lista de ingredientes y la declaración de alérgenos.

De acuerdo con el Invima, esta información es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y facilitar la identificación de los productos que cumplen con los requisitos sanitarios establecidos.

¿Cómo identificar bebidas alcohólicas seguras para el consumo?

En el caso de las bebidas alcohólicas, el instituto recomendó revisar que las tapas, sellos y etiquetas se encuentren en buen estado y sin señales de manipulación o alteración. También sugirió verificar que el contenido no presente partículas extrañas y confirmar la existencia del registro sanitario correspondiente.

Asimismo, recordó que estos productos deben incluir las leyendas obligatorias establecidas por la normativa colombiana. La entidad pidió a los ciudadanos abstenerse de adquirir o consumir bebidas o alimentos que presenten irregularidades en sus empaques o envases y reportar cualquier efecto adverso asociado a su consumo ante las autoridades competentes.

“El Mundial es una oportunidad para compartir, celebrar en familia y con amigos. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que tome decisiones informadas al momento de adquirir alimentos y bebidas alcohólicas, verificando siempre su procedencia y el cumplimiento de los requisitos sanitarios”, afirmó Alba Jiménez, directora de Alimentos y Bebidas del Invima.