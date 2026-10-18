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El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres

El miedo, la falta de tiempo y las barreras de acceso a citas siguen llevando a mujeres a postergar sus controles médicos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
08:50 p. m.
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El miedo a un diagnóstico, las responsabilidades familiares y las dificultades para conseguir una cita pueden retrasar los controles para detectar el cáncer de mama. A estas barreras se suma la creencia de que, sin dolor o antecedentes familiares, no existe riesgo.

En Colombia, esta enfermedad es la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres, según el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, sobrevivientes y especialistas buscan que la conversación sobre su detección temprana se mantenga más allá de octubre.

¿Por qué no hay que esperar a sentir una masa?

La mastóloga Carolina Álvarez Tapias, de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali, explica que la mamografía puede identificar lesiones antes de que sean palpables. Los controles deben establecerse según la edad, los antecedentes y el riesgo de cada mujer.

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“Detectar el cáncer de mama en etapas tempranas aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso y, en muchos casos, permite tratamientos menos extensos”, señala.

La aparición de un bulto, cambios en la piel, una retracción nueva del pezón o secreciones espontáneas, especialmente con sangre, son motivos para consultar oportunamente. Conocer las propias mamas complementa los controles médicos, pero no los reemplaza.

Las historias que llevarán la prevención a las calles

Luz Esquivel identificó una alteración en su seno en 2015 y acudió rápidamente al médico. Mientras tanto, para María Luz Vasco, el diagnóstico despertó de inmediato la preocupación por su hijo. Hoy, sus experiencias forman parte de un llamado a no aplazar el cuidado de la salud.

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Estos testimonios acompañan la quinta edición del 'Carnaval Amor por la Vida', que reunirá a sobrevivientes, artistas e instituciones en el corredor verde frente a la clínica, al inicio del Bulevar del Río, en Cali.

La programación contempla un encuentro con más de 30 artistas, presentaciones musicales, danza y una pasarela rosa. Asimismo, el encuentro también rendirá homenaje a los ciudadanos afectados por el sismo, bajo el lema “Unidos por Cali”.

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