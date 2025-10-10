Cáncer de mama en aumento: se proyectan 18 mil nuevos casos en Colombia
Se estima que para 2025 los casos de cáncer de mama aumenten en un 5,6% en comparación con años anteriores.
09:10 a. m.
El cáncer de mama es la neoplasia más común entre las mujeres y representa la principal causa de muerte por cáncer en esta población.
Cifras del cáncer de mama en mujeres en Colombia
Según las estimaciones del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), en 2022 se presentaron 2.308.897 casos nuevos de esta enfermedad, lo que representa el 11,6% de todos los diagnósticos de cáncer del mundo.
En Colombia, según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en 2022 se estimaron 17.018 casos nuevos de cáncer de mama y 4.752 muertes a causa de esta enfermedad.
Este tipo de cáncer fue el más frecuente, representando el 14,5 % de todos los casos de cáncer diagnosticados en hombres y mujeres, seguido por el de próstata con un 14,0 % (11).
Se estipula que para 2025, se diagnosticarán 17.971 nuevos casos de cáncer de mama, lo que implica un aumento del 5,6 % en comparación con 2022.
En este contexto, la adopción de prácticas de autocuidado, la participación en programas de tamizaje y la detección temprana se convierten en los factores protectores más poderosos para cambiar el curso de esta enfermedad.
Factores de riesgo en el cáncer de mama
La Organización Mundial de la Salud destaca que algunas circunstancias aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama.
Entre ellas, se puede destacar la obesidad, el consumo nocivo de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, historial reproductivo, el consumo de tabaco y el tratamiento hormonal posterior a la menopausia.
Ahora bien, según las investigaciones del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer (CTIC) hace hincapié en los síntomas que la población debería tener en cuenta:
- Crecimiento o engrosamiento en el seno, a menudo sin dolor.
- Cambio en el tamaño, forma o aspecto del seno.
- Aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otros cambios en la piel.
- Cambio en el aspecto del pezón o en la aréola.
- Secreción de líquido anómalo o sangre a través del pezón.
Por esta razón, los expertos recomiendan realizarse chequeos médicos periódicos, ya que la detección temprana es clave para un diagnóstico oportuno y un tratamiento efectivo.
El único examen capaz de detectar el cáncer de seno es la mamografía. Por esto, desde el CTIC se recomienda hacer este examen a partir de los 40 años para diagnosticar a tiempo, ya que, por el tamaño de la masa interna, es muy difícil la detección a través del tacto. Sin embargo, también hacemos un llamado a las mujeres a conocer su glándula mamaria para que, a través del autoexamen mensual, se acuda al especialista de manera oportuna, afirmó la doctora Franco del CTIC.