Cáncer de mama en aumento: se proyectan 18 mil nuevos casos en Colombia

El cáncer de mama es la neoplasia más común entre las mujeres y representa la principal causa de muerte por cáncer en esta población.

Cifras del cáncer de mama en mujeres en Colombia

Según las estimaciones del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), en 2022 se presentaron 2.308.897 casos nuevos de esta enfermedad, lo que representa el 11,6% de todos los diagnósticos de cáncer del mundo.

En Colombia, según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en 2022 se estimaron 17.018 casos nuevos de cáncer de mama y 4.752 muertes a causa de esta enfermedad.

Este tipo de cáncer fue el más frecuente, representando el 14,5 % de todos los casos de cáncer diagnosticados en hombres y mujeres, seguido por el de próstata con un 14,0 % (11).

Se estipula que para 2025, se diagnosticarán 17.971 nuevos casos de cáncer de mama, lo que implica un aumento del 5,6 % en comparación con 2022.

En este contexto, la adopción de prácticas de autocuidado, la participación en programas de tamizaje y la detección temprana se convierten en los factores protectores más poderosos para cambiar el curso de esta enfermedad.

Factores de riesgo en el cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud destaca que algunas circunstancias aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama.

Entre ellas, se puede destacar la obesidad, el consumo nocivo de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, historial reproductivo, el consumo de tabaco y el tratamiento hormonal posterior a la menopausia.

Ahora bien, según las investigaciones del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer (CTIC) hace hincapié en los síntomas que la población debería tener en cuenta:

Crecimiento o engrosamiento en el seno, a menudo sin dolor.

Cambio en el tamaño, forma o aspecto del seno.

Aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otros cambios en la piel.

Cambio en el aspecto del pezón o en la aréola.

Secreción de líquido anómalo o sangre a través del pezón.

Por esta razón, los expertos recomiendan realizarse chequeos médicos periódicos, ya que la detección temprana es clave para un diagnóstico oportuno y un tratamiento efectivo.