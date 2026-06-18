Invima ordena retirar del mercado un Omega 3 y alerta sobre riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria en la que advierte sobre la comercialización ilegal del producto 'Omega 3 1.000 mg' de la marca Xtra Natura, promocionado como suplemento dietario en cápsulas.

RELACIONADO Invima prohibió la comercialización de esta marca de creatina popular en redes sociales

Según la entidad, el producto no cuenta con registro sanitario válido en Colombia y es considerado un producto fraudulento. De acuerdo con la Alerta Sanitaria No. 176-2026, publicada el 18 de junio de 2026, se identificó que en la etiqueta del producto aparece el registro sanitario SD2023-02341, número que no corresponde a ningún producto autorizado por la entidad.

¿Por qué el Invima considera fraudulento el Omega 3 Xtra Natura?

El Invima explicó que el suplemento no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Además, el supuesto fabricante mencionado en la etiqueta, Nutricionales y Farmacéuticos NUPHAR, no figura en las bases de datos oficiales como productor autorizado de suplementos dietarios.

La entidad señaló que el producto incumple los requisitos establecidos en el Decreto 3249 de 2006 y que nunca ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia. Por esta razón, existe incertidumbre sobre su composición real, proceso de fabricación, condiciones de almacenamiento y trazabilidad.

El organismo de vigilancia recordó que los productos fraudulentos representan un riesgo para la salud de los consumidores debido a que pueden contener ingredientes desconocidos o diferentes a los declarados. Asimismo, indicó que este tipo de artículos suelen promocionarse a través de internet y redes sociales utilizando información que puede generar expectativas falsas sobre sus beneficios.

El Invima recomendó abstenerse de comprar o consumir el producto 'Omega 3 1.000 mg' de la marca Xtra Natura. Las personas que actualmente lo estén utilizando deben suspender su consumo de inmediato debido a los posibles riesgos para la salud.