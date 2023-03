Acemi rechazó acusaciones del director del Invima tras señalar a las EPS de “retener medicamentos”

La problemática de escasez de medicamentos en el país ha generado una confrontación entre el Gobierno Nacional y los gremios de la salud, especialmente luego de las declaraciones del director del Invima, Francisco Rossi, quien afirmó que las EPS estaban “reteniendo y no entregando los medicamentos a los pacientes con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”.

Un señalamiento fundamentado, según Rossi, es que las EPS no están comprando medicamentos ante las inquietudes de si van a continuar o no con la reforma a la salud. Comentarios que no cayeron muy bien al gremio de la salud que respondió tajantemente.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) emitió un comunicado donde rechazó los señalamientos que, según ellos, no se basa en ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno.

“Esa afirmación es falsa y sin fundamento. Documentos del mismo Ministerio de Salud señalan múltiples causas que no pueden ser, de ninguna forma, atribuibles a las EPS, entre las que se destacan: la escasez de materias primas, inventarios insuficientes para suplir la demanda, problemas en la cadena logística, tiempos prolongados de respuesta a trámites ante el Invima, aumentos en la demanda, alta concentración de preferencias del mercado en algunas marcas”, afirmó el comunicado.

Acemi le respondió al director del Invima que la cantidad de medicamentos que compran las entidades no ha disminuido y pidió trabajar pro encontrar soluciones efectivas a la problemática de salud que afecta a los colombianos en lugar de “desviar la atención del país en acusaciones infundadas”.

Alerta por escasez de medicamentos

Desde varios sectores del gremio de la salud se han lanzado alertas por la escasez de medicamentos que vive el país. Según reportes de EPS agremiadas en Acemi, cerca de 1.200 principios activos que son clave para el tratamiento de enfermedades crónicas o trastornos mentales están escasos.

Antigripales, analgésicos, cardiovasculares, antisépticos, anticonceptivos, antibióticos, inyectables, antiparasitarios y demás sustancias llegan con menor frecuencia, situación que preocupa a Asocoldro, Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, que teme que los laboratorios pierdan el foco en Colombia.