¿Hay desconocimiento del reglamento? La polémica por erróneo uso del VAR en Pereira-Bucaramanga

Empezaron los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, y, como ha sido costumbre en todo el campeonato, hubo polémica por decisiones arbitrales. En el primer partido del sábado 4 de mayo, Bucaramanga y Deportivo Pereira se enfrentaron en la capital de Risaralda, y el resultado fue una victoria 1-0 a favor de los locales.

El gol fue marcado por Carlos Darwin Quintero a los 38 minutos. Sin embargo, más allá del resultado, la acción que se robó los reflectores del encuentro ocurrió en los minutos de adición del primer tiempo.

El lateral Freddy Hinestroza del Bucaramanga había recibido una tarjeta amarilla a los 11 minutos de juego, estando así amonestado desde muy temprano. Terminando la primera mitad, el jugador cometió una nueva agresión a un rival. El árbitro no le sacó tarjeta, pero fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

El juez Luis Matorel revisó la jugada y tomó la decisión de sacar una nueva tarjeta amarilla a Hinestroza, en lugar de sacarle la tarjeta roja. Aquí es donde estuvo la acción polémica, ya que, según el reglamento, no puede usarse el VAR para sacar una tarjeta amarilla.

¿Qué dice el reglamento sobre el uso del VAR y tarjetas amarillas?

En el punto 2 del reglamento sobre el VAR, "Decisiones o incidentes decisivos que se pueden revisar en un partido, en el punto C, la regla es muy clara:

"Tarjeta roja directa (no segunda tarjeta amarilla o amonestación)", lo cual deja en evidencia que el árbitro Matorel tomó una decisión que no está avalada por el reglamento, ya que no se permite consultar el VAR para sacar una tarjeta amarilla a un jugador; únicamente es permitido consultarlo para sacar una tarjeta roja.

La decisión generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde se cuestionó la determinación del juez, y levantando críticas sobre el desconocimiento del reglamento del juego.