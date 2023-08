El nuevo choque entre el Gobierno y las EPS por cuentas que no cuadran: ¿qué está pasando con el sistema de salud?

Este 23 de agosto se programó un encuentro entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los representantes de las EPS Sánitas, Sura y Compensar. ¿Por qué? Se da luego de conocerse una carta en la que alertaban sobre una crisis para operar y la dificultad para la prestación de servicios después de septiembre.

¿Crisis en la salud? Controversia por advertencia de las EPS al Gobierno

Estas EPS, que atienden a 13 millones de usuarios en Colombia, remitieron una carta el pasado 27 de julio al jefe de la cartera de Salud con una advertencia puntual: crisis en el sistema de salud a partir del 30 de septiembre.

Argumentaron que el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), “es insuficiente”, es decir, lo que reciben por cada persona afiliada para la atención básica de salud. “Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades general del sistema”, manifestaron.

Señalaron, entre otras cosas, que existe una acumulación de deudas, concentración de las cargas de enfermedad y supuesto retraso del Gobierno para el pago de las deudas que dejó el coronavirus.

“Sabemos que estas problemáticas no obedecen únicamente a este último periodo, sino que se vienen acumulando desde varios años atrás por diferentes situaciones, pero que hoy requieren con urgencia ser atendidas y resueltas para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema”, apuntaron las EPS.

Galo Viana, presidente de la junta directiva de Gestarsalud, asociación que agremia a las EPS del régimen subsidiado y de la que hace parte Sánitas, explicó que la acumulación de esta deuda se volvió “preocupante” y que ya empezaron a reflejarse las pérdidas.

“Por lo tanto nos hemos atrasado en el pago con los prestadores. Es decir, es un cúmulo de situaciones que apremian en lo financiero”.

La advertencia es concreta: de no encontrar una solución urgente, estas tres EPS no podrían cumplir con los indicadores financieros al terminar el año.

“Si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”, se lee en la misiva de Sanitas, Sura y Compensar.

“Nunca hablaron de las ganancias": Minsalud responde a las quejas de las EPS

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hizo fuertes declaraciones por la carta de las tres EPS en la que advierten una crisis económica. Aclaró que independientemente de las deudas relacionadas con la pandemia de covid-19, el Gobierno “está paz y salvo” con las empresas prestadoras de salud.

Aseguró que se han efectuado como corresponde cada uno de los pagos, al igual que las previsiones del presupuesto para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de salud en Colombia.

“Nos tenemos que sentar a mirar porque cuando hay ganancias todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas”, cuestionó el jefe de la cartera de Salud.

Jaramillo insistió en que “no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio”, pues el Gobierno ha cumplido entregando los recursos destinados para prestar la atención debida. Pidió, además, que no se hable de crisis “en donde no las hay”.

Para el encargado del Ministerio de Salud, el objetivo de la reunión con representantes de las EPS es “demostrar que quieren hacer una tormenta en un vaso de agua”.

Acemi sobre crisis de las EPS Sanitas, Sura y Compensar

Acemi, (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) se refirió a la carta, resaltando que esta “no representa una posición gremial”, no obstante, reconocieron que “sí refleja la dura situación que atraviesan las entidades promotoras de salud”.