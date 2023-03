Invima reconoció que hay desabastecimiento de medicamentos en el país

Luego de varias semanas hablando de la escasez de medicamentos en el país, el director del Invima confirmó, por primera vez, que en Colombia si hay desabastecimiento de estos productos, pero también resaltó que se deben hacer aclaraciones y precisiones frente al tema.

Francisco Rossi aseguró que “en esto se ha generado mucha discusión y sobre todo se ha llevado a una polarización política que no está ayudando a nada y que no va a ayudar a nadie.”.

Además, dijo que son múltiples las razones de desabastecimiento en cada caso y que trabajan diferencialmente en cada situación.

“Hay unos medicamentos que en este momento se encuentran en Armenia, pero sí en Bogotá, o se consiguen en La Guajira, y hay otros que no me dan en Medellín y en ninguna otra ciudad. Hay medicamentos que no se consiguen porque ya no son rentables y nadie los está trayendo”, explicó.

El director del Invima también confirmó que, de momento, se están adelantando las investigaciones pertinentes con algunas entidades para determinar si hay infracciones o irregularidades a las que se deban hacer seguimiento y que sean posibles causas del desabastecimiento.

Polémica por declaraciones de Francisco Rossi, director del Invima

Cabe mencionar que anteriormente, el director de la entidad se vio envuelto en una polémica por las fuertes declaraciones que lanzó en contra de las EPS. Según Rossi, “las EPS prefieren no comprar porque no saben si el negocio va a continuar. ¿Es decisión de quienes están recibiendo los recursos y tienen unas obligaciones que cumplir, pero que resuelven no cumplirlas porque quieren asegurar su futuro comercial?”.

En respuesta a esto, Acemi, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, publicó un comunicado en el que rechazó las declaraciones del director y en el que, además, aseguraron que “las opiniones sin fundamento del director del Invima le hacen daño al Sistema de Salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema. Es hora de ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que en nada aportan a los colombianos y que hoy no cuentan con los volúmenes de medicamentos necesarios para enfrentar su condición de salud”.

