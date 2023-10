Las redes sociales pueden generar depresión y ansiedad: ¿Cómo evitarlo?

El pasado martes 10 de octubre se conmemoró el día internacional de la Salud Mental, un aspecto de los seres humanos al que no se le da la importancia que requiere y que, para ello, se realizan diferentes campañas de concientización y ayuda. En pleno siglo XXI resulta esencial adoptar hábitos de autocuidado para mantener la tranquilidad y la paz interior, aún más con la constante ola de información que llega a nosotros mediante las redes sociales.

Aunque pueda pasar inadvertido, el internet puede causar problemas de salud mental si no se le da un buen uso y/o si no se trata este problema a tiempo. Esto se debe a la constante y natural necesidad de las personas de sentirse aprobadas, lo que puede llegar a ser perjudicial a la hora de publicar y ver contenido durante todo el día.

La autoestima de muchas personas está directamente relacionada con sus redes sociales, ya que están pendientes todo el tiempo de cuántos ‘likes’, comentarios y demás interacciones obtienen en las fotografías y videos que publican.

Según afirmó la psicóloga Adelma Lucía Villazón en un artículo del portal especializado Doctoralia, “cuando una persona publica una foto o un video y obtiene una respuesta positiva se siente apreciada, reconocida y valorada, generando una sensación de seguridad y confianza en sí misma. Cuando los comentarios son negativos o tal vez las personas no hacen comentarios o no le dan un me gusta a la publicación, la persona puede sentirse ignorada, rechazada, experimentando vacíos o baja autoestima”.

El impacto negativo de las plataformas digitales puede afectar a personas de diferentes edades, aunque de maneras distintas.

¿Cómo afectan las redes sociales a personas de diferentes edades?

Niños: En los más jóvenes, se pueden generar impactos negativos cuando hay una dependencia a la tecnología. En muchas ocasiones es culpa de los padres, puesto que en el momento en que buscan entretenerlos, mantenerlos quietos o distraerlos para que no tengan berrinches les dan una tablet o un celular para que jueguen

Sin embargo, esto no le permite a los pequeños regular sus emociones y les impide el contacto con el mundo real. Para ello, los expertos sugieren siempre limitar y controlar el uso de estos dispositivos.

Jóvenes y adultos: la carencia de autoestima y la búsqueda excesiva de aprobación no es un problema que solo afecte a los adolescentes, sino que también se puede presentar en adultos. En estas personas existe la necesidad de validar sus logros y la cantidad de amigos que tienen mediante las redes, lo que puede desencadenar episodios de depresión o ansiedad.

¿Cómo cuidar la salud mental mientras se usan las redes sociales?

La especialista argumenta que, al igual que cualquier adicción, las redes sociales generan dopamina, la hormona que produce la felicidad.

“Esta hormona mal gestionada es la responsable de las adicciones. Las redes sociales crean adicción debido a que cada vez que un usuario recibe un like, un comentario positivo o de reconocimiento, el cerebro produce dopamina. Y eso hace que él quiera estar “activo” frecuentemente observando lo que sucede con su publicación o lo que publica su comunidad virtual. Uno de los factores que generan la adicción a las redes sociales es la evasión a la realidad. Las personas usan las redes sociales porque a veces no saben estar con ellos mismos, necesitan ver la pantalla de su teléfono muchas veces al día para sentirse ocupados o activos. La adicción a las redes sociales hace que la persona pierda la capacidad de hacer buena gestión de sus emociones y necesita estar “conectado” para regular el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad, entre otros”, señala la psicóloga.

Con el fin de evitar una dependencia a las plataformas digitales, Villazón entrega algunas recomendaciones que puede seguir.

En el caso de los niños, es esencial que los padres acompañen el consumo de contenido y restrinjan el tiempo que sus hijos pasan en internet.

Los más jóvenes pueden estar expuestos al consumo de páginas prohibidas o pornográficas, lo cual puede afectar a largo plazo la sexualidad del menor y su desarrollo. Para ello, se sugiere poner suma atención en los horarios en los que están solos en sus habitaciones, en especial durante las noches.

Priorizar juegos interactivos físicos en lugar del celular para estimular el pensamiento de los pequeños.

Para los más grandes, una buena estrategia puede ser eliminar las notificaciones de los dispositivos, evitando revisar constantemente las redes sociales.

También es esencial adoptar rutinas que los aleja de internet, como caminatas, viaje, escuchar música, salir con amigos, juegos de mesa, entre otros.

En caso de que le cueste desarrollar autoestima, puede acudir con un profesional para que lo ayude a implementar técnicas que lo conecten con usted mismo y su realidad.

“En lo que va corrido de 2023, Doctoralia ha registrado un incremento del 26% en las solicitudes de cita de psicología para un total de 163.585 a la fecha. En cuanto a las citas de psiquiatría el incremento en las solicitudes de citas fue de 19%, pasando de 26 mil en 2022 a más de 31 mil en lo que va corrido de 2023”, concluye el artículo.