¿Por qué hay tanta demora en las EPS para el agendamiento de citas médicas?

El sistema de salud colombiano ha venido alertando sobre una posible crisis en el sector, esto por diferentes factores, uno de ellos es el económico.

En medio de esa alerta, los ciudadanos han denunciado que las EPS no están entregando medicamentos y el agendamiento de citas se está tardando mucho tiempo, entre tres, cuatro y seis meses.

Para hablar sobre el tema, en entrevista con Noticias RCN, Carlos Alberto González, vicepresidente de Seguros Obligatorios Sura, explicó qué ha venido ocurriendo con esa EPS en particular.

¿Es cierto que hay operación tortuga por parte de las EPS?

No es verdad, puedo hablar por EPS Sura, no existe ninguna operación tortuga, parte de la dificultad que está teniendo el sistema hoy y, en especial nuestra EPS, es que estamos teniendo un alto uso de los servicios de salud.

Hay una demanda grande de los servicios de salud, lo que está llevando a que las instituciones médicas estén muy colapsadas y en algunos casos los tiempos de respuesta no son los que quisiéramos dar nosotros ni las instituciones por la capacidad.

Siempre priorizamos a los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad importante, enfermedades crónicas, de alto costo como cáncer, las maternas, los niños, pero en realidad quiero ser enfático en que no existe ningún plan tortuga para la atención de los usuarios en nuestra EPS.

Ustedes están dentro de esas tres EPS que le hicieron advertencia al Ministerio de Salud sobre esa situación ¿Han tenido respuesta? ¿Cómo está la situación?

La carta que enviamos al Gobierno a finales del mes de julio, después de eso se instauraron las mesas de trabajo con el Gobierno que fue a finales del mes de agosto.

Hoy cerrando septiembre no tenemos una respuesta oficial de ninguna de las tres mesas que era: una para revisar la insuficiencia de la UPS, dos para analizar lo que se llama la carga del riesgo de la enfermedad de algunas EPS que tenemos más pacientes enfermos que otras y la tercera era la mesa relacionada con los pagos y las deudas del Gobierno a través de la Adres.

No tenemos una respuesta oficial a la fecha.

¿Cuál es la situación en Sura en este momento? ¿Qué está pasando específicamente?

Al mes de agosto esta compañía va perdiendo $140.000 millones, es una situación crítica y necesitamos intervención rápida del Gobierno para que, no solamente a nosotros, sino a otras muchas EPS, hagan un análisis urgente y rápido de la coyuntura particular que está viviendo el sistema para que no exista una crisis de salud en Colombia que ninguno de nosotros como colombianos quisiéramos vivir.

En ese momento, resolviendo esa coyuntura, poder tener un ambiente mucho más adecuado para resolver ya los temas estructurales que se pudieran analizar en el estudio de la reforma a la salud de los colombianos.