Exmilitares colombianos viajaron a México por trabajo y llevan un año desaparecidos

Tres exmilitares colombianos, entre ellos dos antioqueños, se encuentran desaparecidos en México, a donde viajaron en septiembre del 2023 para trabajar en empresas de seguridad.

Sus familias temen que hayan sido víctimas de trata de personas y que hayan sido asesinados. Piden ayuda al Gobierno colombiano para saber qué pasó con ellos.

Noticias RCN conoció la última fotografía de uno de los colombianos y donde se confirma que llegó al país centroamericano por un letrero.

La imagen corresponde a la última foto que el sargento retirado, José Fernando Cataño, le envío a su familia.

El hombre estaba feliz, pues creía haber conseguido el trabajo de sus sueños en México.

“Era la ilusión. Él llegó allá, ilusionado con que nos iba a cambiar todo, íbamos a poder hacer muchas cosas que teníamos planeadas”, aseguró la esposa militar desaparecido.

Exmilitar colombiano viajó a México por trabajo

Según conoció este medio, mediante una carta de aceptación, el exmilitar supuestamente fue contratado por una empresa de seguridad para escoltar cultivos de aguacates y cítricos. Por eso, viajó en septiembre del año pasado a Michoacán.

“Las veces que lo veía era por las llamadas y eran máximo de un minuto y no más. Yo le hacía preguntas, pero me respondía con evasivas y se escuchaba muy mal como si no hubiera señal”, agregó la compañera sentimental del hoy desaparecido.

A finales de noviembre, esta mujer dejó de tener noticias de su esposo.

Dos exmilitares más desaparecidos en México

Desesperada, comenzó a buscarlo, pero lo único que encontró fue a otras dos mujeres, también esposas de militares retirados, que, al parecer, cayeron en la misma trampa.

“Tenemos otros dos conocidos que también están en la misma situación, las esposas estamos desesperadas”, añadió la mujer.

Este sin duda es un drama que comparten tres familias colombianas que hoy lo único que quieren saber es qué ocurrió con sus seres queridos.