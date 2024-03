Lo que dice Meta sobre caída de Facebook e Instagram: ¿Cuándo se restablece el servicio?

Miles de usuarios llegaron a X (antes Twitter) y a WhatsApp para reportar la caída masiva de Instagram y Facebook, las cuáles son desarrolladas por Meta (conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales).

Sobre las 10:20 a.m. (horario en Colombia) ambas plataformas comenzaron a presentar fallas para la navegación. Facebook ni siquiera deja ingresar a los usuarios; en cambio Instagram no deja subir historias, compartir ‘feeds’ y mucho menos intercambiar mensajes.

Aunque no lo hizo a través de las redes sociales oficiales de Meta, Andy Stone, trabajador del área de comunicaciones de dicha empresa, dio el primer reporte de lo sucedido y aunque no ahondó en el tema sí dio un parte de tranquilidad.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.