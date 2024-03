Usuarios reportan caída de Facebook e Instagram, esto se sabe

En horas de la mañana de este martes 5 de marzo, miles de usuarios reportaron una fuerte caída en dos de las aplicaciones más usadas, como Facebook e Instagram. De acuerdo con los informes, las fallas se dieron cerca de las 10:30 a.m. en varios países, incluido Colombia.

Usuarios aseguraron que tanto en Facebook, como en Instagram, sus sesiones aparecían caducadas, generando preocupación por un posible 'hackeo' de cuentas.

"Se produjo un error, vuelva a iniciar sesión nuevamente", se pudo leer en los distintos pantallazos que mostraron en sus cuentas de X, antiguamente Twitter.

Ante esto, desde Meta confirmaron los problemas y que se encuentran trabajando para solucionar rápidamente este problema. "Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora", dijo Andy Stone, vocero de la compañía en la red social X.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.