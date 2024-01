Retro Gaming Watch: compañía lanza al mercado un nuevo reloj inteligente para juegos clásicos

Una compañía en Estados Unidos ha introducido al mercado un dispositivo de juego portátil con un diseño innovador de reloj inteligente. El Retro Gaming Watch se presenta como un dispositivo portátil para juegos, comparable a una mini Game Boy de Nintendo.

Se trata del reloj gaming, un dispositivo electrónico en el que los usuarios podrán disfrutar de juegos retro directamente.

El "Retro Gaming Watch" cuenta con un pequeño altavoz para escuchar las melodías clásicas y seguirá siendo un reloj con dos pantallas. Por un lado, la pantalla exterior mostrará la hora, pero también podrá mostrar información adicional como la previsión del tiempo o el nivel de batería. Incluso podrá recibir notificaciones de aplicaciones como WhatsApp, ya que se conectará directamente al smartphone.

De acuerdo con la compañía, la verdadera diversión comenzará cuando los usuarios abran el reloj como una Game Boy Advance SP, con una pantalla de 1,54 pulgadas, con resolución de 320 x 320 píxeles y controles integrados. De esta forma, los juegos se podrán controlar directamente en la muñeca o se puede separar la consola de la correa y jugar con ambas manos.

Según los creadores del Retro Gaming Watch, esta consola podrá ejecutar juegos de las consolas de 8 y 16 bits, gracias al uso de un FPGA, una placa programable que permite adaptar el hardware al software.

El FPGA ha ganado popularidad en los últimos años por ofrecer una emulación precisa y sin retrasos en comparación con la emulación de software.

Estos componentes permitirán que el procesador Cortex M33 a 160 MHz ejecute juegos que normalmente estarían fuera de su alcance. Es importante destacar que este proyecto está dirigido principalmente a entusiastas que deseen personalizar y añadir nuevos núcleos para diferentes juegos.

WATCH NOW! ►►► https://t.co/Wh0TLcKonB

Gaming in the 80s and 90s! What made the era so magical? Why we still can't stop playing the classics today and get so nostalgic over old game cartridges, print magazines, and classic arcades. So much was exciting. And the memories we… pic.twitter.com/K8OpuVA5Bk