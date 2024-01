¿Hay colombianos? EA Sports FC reveló los futbolistas nominados al equipo del año: así puede votar

EA Sports FC reveló la lista oficial de candidatos al premio del 'Equipo del Año' o Team of the Year (TOTY).

Esta lista de atletas destaca a los mejores jugadores a nivel mundial tanto masculino como femenino. Sin embargo, la decisión final sobre quiénes ocuparán un puesto en los prestigiosos equipos de TOTY recae en los seguidores del videojuego FC 24.

De esta manera, ha llegado el momento más esperado para los aficionados de EA SPORTS FC: conocer a los nominados para el Equipo del Año (TOTY, por sus siglas en inglés). En este concurso, más de 140 jugadores y jugadoras han sido seleccionados y los aficionados podrán votar por sus favoritos hasta el 15 de enero.

La lista de nominados es impresionante y está llena de estrellas mundiales como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne y Luka Modric, quienes comparten la lista con jóvenes promesas como Musiala y Pedri, sin olvidar a leyendas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, quienes siguen dando guerra en el terreno de juego.

The star performers from the past 12 months. Here are your nominees for the Men's Team of the Year.



Choose The World's Best on January 8: