¿Cómo bloquear un número de teléfono en tu celular?

Tener contactos de los que no queremos recibir llamadas puede ser muy común, especialmente porque muchos marcan en horas que no queremos contestar o porque son las típicas llamadas ofreciendo servicios o vendiendo productos que no queremos.

Así que para teléfonos Android y también para iOS hay una serie de alternativas que nos permiten bloquear esas llamadas que consideramos spam o que directamente no queremos recibir. Aquí te dejamos las recomendaciones.

Aplicaciones para bloquear llamadas en el celular

Call Blocker - Calls Blacklist

Este es un bloqueador de llamadas que funciona de forma automática al reconocer números que son spam, televendedores o robocalls. También cuenta con una Lista Negra de 2 millones de números del mundo para desviar llamadas. Esta aplicación está solo para Android y en ella se puede hacer lo siguiente:

Bloqueador de llamadas

Identificador de llamadas al instante para ver quién está llamando

Bloquear automáticamente los spammers y telemarketers

Notificación de recordatorio de llamadas perdidas

Ver nombres de números desconocidos en el historial de llamadas

Búsqueda gratuita de números de teléfono sin limitaciones

Bloqueo de llamadas

Lista negra de llamadas

Registro de llamadas inteligente

No molestar

TrueCaller

Esta aplicación identifica cualquier número, así sea desconocido, por lo que no tendremos que contestar si así lo queremos. Pero además, permite bloquear llamadas no deseadas, ver el nombre de la persona que nos llama e incluso una foto, si esa persona tiene alguna asociada a ese número.

También podemos ver cuándo un amigo está disponible para hablar y llamarlo en el momento oportuno. Tener acceso a una lista de números identificados en el mundo y poder grabar llamadas durante 14 días en la versión de prueba.

TrueCaller está disponible para Android y también para iOS.

Whoscall

Ofrece muchas de las funciones antes mencionadas, pero esta app tiene una privacidad más alta con cada uno de sus usuarios y no pide tantos permisos para funcionar en tu celular.

A esto se suma la posibilidad de identificar todos los números que aparecen como ocultos o desconocidos, bloquear los mensajes de texto que son spam y funciona de forma offline, lo que permite más opciones si estamos fuera de un rango de conexión.

Whoscall se puede descargar en iOS y en Android.

QuiéMeHaLlamado

Esta no es directamente una app para celular, sino una web en español, que nos permite crear una base de datos o agenda con números de teléfono de usuarios no deseados o desconocidos.

Esta página nos permitirá identificar empresas de marketing, encuestas, concursos, llamadas falsas, llamadas de contestación, acoso telefónico o notificaciones automáticas de ganancias, para darles un nombre y ahí saber de quién se trata.

