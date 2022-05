¿Cómo dejar de recibir mensajes de publicidad en tu celular?

Que a tu celular llegue un mensaje de texto es en gran porcentaje garantía de que sea publicidad, ya sea de una tienda, de algún servicio de vacaciones o algo por el estilo, además de ser invasivo, siempre representa para el usuario un spam de contenido que muy pocas veces va a usar.

Pero hay muchas formas de solucionar este problema, ya sea que tengas un teléfono iOS o Android, por lo que te vamos a dar una guía para que lo hagas de forma sencilla y no recibas más esta publicidad.

Cancelar los mensajes de texto de publicidad

Directo con Android o iOS

En caso de que tengas un iPhone hay una forma directa de hacer el proceso desde el teléfono, siguiendo estos pasos: ir a ‘Mensajes’, luego ir a 'Desconocido y Spam' y activar esa opción. Esto permitirá que todos los números que no hacen parte de su lista de contactos no podrán enviarte mensajes.

Para Android la opción es la siguiente: ir a la aplicación de Mensajes y activar la opción de 'Protección contra correo no deseado', lo que entregará una lista de números que fueron seleccionados como spam. Aunque el proceso podría cambiar según la marca del celular, aunque en todo caso en los ajustes de la app de Mensajes estará la opción.

Proceso con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones

Para el caso colombiano hay un proceso que permite sacar nuestro número y no recibir estos mensajes publicitarios que no hayamos pedido, porque aquellos en los que tengamos una suscripción o algo similar, sí seguirán llegando. “La inscripción en el RNE no implica que el usuario no recibirá mensajes de texto relacionados con la prestación del servicio por parte de su operador. Estos mensajes pueden ser enviados siempre que no impliquen ningún costo para el usuario”, afirma la CRC.

Así lo puedes hacer:

Ingresa a la página de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y regístrate.

Valida el usuario en el correo electrónico e ingresa a la página nuevamente.

Posteriormente, deberás agregar los datos de tu operador y el número de celular que deseas excluir.

Pulsa la opción ‘No recibir mensajes’ y finaliza el trámite.

Directamente en las aplicaciones

En caso de que los mensajes de texto que te estén llegando sea de una aplicación que tengas descargada en el celular, el proceso se puede hacer también desde la app. Si bien en cada una hay opciones diferentes, en general lo que deberás hacer es ir a la opción de ‘Mi cuenta’ o ‘Mi perfil’, buscar las configuraciones y allí debe haber un gestor de notificaciones en el que podrás desactivar los mensajes de texto e incluso las notificaciones propias de la plataforma.

