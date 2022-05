Los problemas de ponerle funda al celular

Por temas de seguridad es normal que las personas después de comprar un celular también añadan un vidrio protector a la pantalla y una funda, case o carcasa, y este último puede representar un problema para la vida útil del teléfono.

Está claro que la mayoría opta por comprarle esta protección al teléfono para evitar que se dañe en alguna caída o porque su hijo lo pueda coger y estropearlo. Y está bien para esos casos. Aunque ya muchos celulares de gama alta vienen con una protección adicional que da más seguridad.

Pero hay ciertos casos en los que es mejor evitar esas fundas grandes, con orejas y peluches, porque pueden dañar el móvil.

Una funda grande no siempre es buena para el celular

En primer caso, tener esas fundas gigantes implica también que va a ser incomodo guardar el teléfono. Y esto puede ser un problema menor, pero si no tienes claro cómo lo vas a usar y guardar es mejor optar por algo más pequeño para protegerlo.

Pero los verdaderos problemas vienen en torno a la batería. Por un lado, los celulares, así como los computadores o consolas de videojuegos, deben tener ventilación para que no se calienten y se dañe la batería con el tiempo, ya que al estar a una temperatura más alta se va a desgastar.

Así que, si tu móvil suele calentarse al usarlo, es mejor evitar estas fundas grandes o que tienen tela, porque van a complicar la ventilación. Especialmente si vives en zonas de alta temperatura. Por lo que es mejor retirarle la funda en caso de que quieras jugar o sepas que al usarlo mucho se va a calentar.

El otro caso en el que es peligrosa una carcasa así de grande o de material que promueva el calor, es al momento de ponerlo a cargar. Siempre es mejor retirar esas fundas durante el tiempo de carga (sin importar el material), porque este es el momento en el que el celular se va a calentar más para poder cargarse y si no tiene un buen espacio de refrigeración la batería se dañará con el tiempo.

El problema no es tener o no tenerle funda, sino saber que se le debe quitar cuando se ponga a cargar o se caliente. Estos accesorios son claves para cuidar el celular, pero también pueden afectar su vida útil. Y la recomendación es optar por fundas que primero protejan y que luego si sean grandes o de diseños, porque puede que no esté cuidando tu celular en caso de una caída y sí le esté afectando la batería al no darle ventilación.