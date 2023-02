¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus?

Sin duda alguna, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. La plataforma base es la que se conoce comúnmente para chatear, en tiempo real, en cualquier idioma y lugar; pero esta aplicación cuenta con una serie de funcionalidades entre las que destacan WhatsApp Plus, WhatsApp Business y WhatsApp Web.

En el caso particular de WhatsApp Plus es que no se trata de una versión oficial, sino una app beta que ofrece gran variedad de beneficios exclusivos. Conozca cómo descargar la última actualización y en qué se diferencia de la versión original.

¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus 2023?

WhatsApp Plus no está en la App Store porque no es oficial Para poder instalarla en el celular deberá descargar la APK haciendo clic aquí Instalar la APK y activar la opción de ‘instalación a fuentes desconocidas en Android’ Ir a Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar Ejecutar el archivo .apk para que pueda comenzar a funcionar la App

Vea también: Así se puede editar una nota de voz de WhatsApp desde iPhone antes de enviarla

Funciones que ofrece la APK de WhatsApp Plus

Evitar que las notas de voz se reproduzcan seguidas

Reenviar audios como notas de voz

Activar ícono flotante de chat

Crear contactos rápidos en un chat

Ocultar ícono de crear contacto

Convertir nota de voz en los estados

Ocultar ícono de la cámara

Ocultar sección de comunidades

Notificaciones de quién leyó tu mensaje

Saber fecha y hora en que se eliminó un mensaje.

Ocultar ícono de mensaje eliminado

Lo nuevo de WhatsApp Plus 2023

Esta aplicación fue desarrollada para personalizar en su totalidad sus chats y demás funcionalidades de la plataforma.

WhatsApp Plus 2023 permite chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero adicionalmente se puede cambiar el color a los chats y a la interfaz, también se pueden usar dos cuentas a la vez.