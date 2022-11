Así de fácil puede saber qué dice un audio de WhatsApp sin escucharlo

WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de mensajería más usadas a nivel mundial, sobre todo por su facilidad y por las múltiples herramientas con las que innova día a día para brindar experiencias únicas a los usuarios.

Desde acelerar la velocidad de reproducción de los audios, hasta enviar mensajes temporales que se eliminan tras ser vistos una vez, los internautas pueden realizar cada día más acciones que facilitan el uso de la aplicación.

Sin embargo, los audios suelen ser, para algunas personas, un tema molesto debido al tiempo o a los espacios en donde son escuchados, razón por la que varios se abstienen a enviarlos o recibirlos.

Pero, ¿sería posible convertir los audios en texto para saber qué dicen sin escucharlos? La respuesta es sí, y hoy le contamos cómo lo puede hacer.

¿Cómo convertir un audio a texto?

Lo primero que debe hacer si quiere convertir un audio a texto, es descargar una aplicación llamada ‘Transcriber para WhatsApp’, que se encuentra en Google Play Store de Android.

Cuando termine la descarga, ábrala y acepte los permisos de uso.

Posteriormente, abra WhatsApp y seleccione el audio que desea transcribir, pulse la opción Compartir y seleccione la aplicación descargada.

El programa está diseñado para escuchar la nota de voz y transcribirla.

Un plus de esta aplicación es que no marca el audio como leído, por lo que la otra persona no sabrá que usted ya tiene claro el contenido de lo que le envió.