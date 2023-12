Meta lanzó su primera herramienta de imágenes con inteligencia artificial: así funciona Imagine

Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, ha presentado su última innovación en el campo de la inteligencia artificial (IA): Imagine with Meta AI. Esta herramienta compite directamente con DALL-E, el generador de imágenes artificiales de OpenAI, y busca que los usuarios puedan visualizar todo lo que puedan imaginar.

A través de Imagine, los usuarios pueden registrar una dirección de correo electrónico y comenzar a ilustrar cualquier idea que tengan en mente.

Los usuarios que ya han probado esta IA cuentan que al proporcionar una petición o "prompt", Imagine genera cuatro imágenes en formato JPEG de 1280 x 1290 píxeles. Estos resultados se pueden descargar fácilmente desde la plataforma haciendo clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de cada ilustración.

Meta just launched Imagine — their first AI image-generator.



It’s trained on 1 billion+ Instagram images, and the results are arguably better than Midjourney and ChatGPT.



8 examples that prove it (plus how to access and use Imagine): pic.twitter.com/KTtIN8IkLh