¿Justicia del futuro? Jueces adoptan inteligencia artificial en fallos judiciales

En un histórico paso hacia la modernización del sistema judicial, el Poder Judicial de Cortes y Tribunales de Inglaterra ha dado permiso para que sus jueces utilicen la inteligencia artificial (IA) en la producción y opinión de fallos judiciales. Esta decisión se encuentra respaldada por una guía emitida en diciembre de 2023, elaborada por un grupo judicial interjurisdiccional.

¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial en los fallos judiciales?

La guía tiene como objetivo ayudar al poder judicial, sus secretarios y otro personal de apoyo en el manejo de la inteligencia artificial. Este documento marca el primer paso de una serie de trabajos futuros propuestos para apoyar al poder judicial en su interacción con la IA, los cuales serán revisados a medida que la tecnología se siga desarrollando.

Geoffrey Vos, Master of the Rolls, el segundo juez con mayor rango en Inglaterra y Gales, destacó que los jueces no deben evitar el uso cuidadoso de la IA, pero sí asegurarse de proteger la confianza y asumir la plena responsabilidad por todo lo que produzcan utilizando esta tecnología.

Debate público sobre la inteligencia artificial en el derecho

Por su parte, Ryan Abbott, profesor de derecho en la Universidad de Surrey, mencionó que actualmente existe un acalorado debate público sobre la regulación de la inteligencia artificial y cómo hacerlo. Además, aseguró que este tema preocupa especialmente a las personas y que en el ámbito judicial se debe proceder con cautela para mantener a los humanos informados y proteger sus derechos.

Expertos consultados por la agencia de noticias AP reconocen y aplauden la iniciativa del Poder Judicial de Inglaterra, destacando que esta guía será ampliamente vista y considerada por tribunales y juristas de todo el mundo interesados en utilizar la IA o explorar el potencial que esta tecnología puede aportar al ámbito judicial.

Con esta decisión, el sistema judicial de Inglaterra se posiciona como pionero en el uso de la inteligencia artificial en la producción y opinión de fallos judiciales, marcando un hito en la evolución de la justicia y sentando un precedente para otros países que buscan modernizar sus sistemas judiciales.

