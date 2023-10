¿Cuáles son las supuestas fallas que estaría presentando el iPhone 15?

El lanzamiento del iPhone 15, el último teléfono móvil de la marca Apple -realizado el pasado 12 de septiembre-, ha causado furor en todo el mundo. El estreno ha desatado caos en varios establecimientos de diferentes partes del mundo. Sin embargo, algunos compradores han reportado defectos en este dispositivos que podrían afectar las ventas.

Los amantes de Apple esperaron con ansias la llegada del celular, ya que cuenta con varias funciones y mejoras adicionales, como la adaptación del puerto de carga que ahora funciona con cables tipo C, los regulares de Android.

No obstante, algunos compradores han reportado que el sistema iOS 17 que viene incorporado con el dispositivo ha presentado algunas fallas en la transferencia de datos, una función que utilizan los clientes para pasar toda la información que tienen en su antiguo teléfono al nuevo de forma sencilla.

Tal como se reportó en el medio La República Perú, la pantalla del iPhone se queda congelada y no termina de cargar el proceso de transferencia. Lo mismo ocurriría con los dispositivos móviles Windows, los cuales tampoco funcionarían para llevar a cabo esta tarea.

Por otra parte, algunos compradores han subido fotos a redes sociales de las imperfecciones físicas que estaría teniendo este celular. Aunque no afecta directamente su funcionamiento, muchos argumentan que este tipo de inconvenientes no se deberían presentar en productos de una marca tan prestigiosa como Apple y que sí deterioran su diseño.

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs