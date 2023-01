¿Está el suyo? Por la inteligencia artificial, en dos años desaparecerían millones de trabajos

Con el avance de la inteligencia artificial (IA) son varios los trabajos que, según expertos, desaparecerían en un par de años. “IA está reemplazando a los trabajadores profesionales. No creo que nadie pueda detener eso”, afirmó Pengcheng Shi, del Departamento de Informática y Ciencias de la Información del Instituto de Tecnología de Rochester, en declaraciones que recoge The New York Post.

Y según información del Foro Económico Mundial, en 2025 aproximadamente 85 millones de empleos desaparecerán a causa de la automatización de las labores. Chinmay Hegde, profesor asociado de informática e ingeniería eléctrica en la Universidad de Nueva York, aseguró: “Ciertos trabajos en sectores como el periodismo, la educación superior, el diseño gráfico y de software corren el riesgo de ser complementados por IA”.

Otros expertos afirman que ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial, podría estar haciendo las veces de docente en un par de años e impartir determinadas clases. “Aunque tiene errores e imprecisiones en términos de conocimiento, esto se puede mejorar fácilmente. Básicamente, solo necesitas entrenarlo”, profundizó Shi.

En el tema del periodismo, ya hay agencias internacionales de prensa que ofrecen el servicio de robots-redactores de sucesos como partidos de fútbol. Y la inteligencia artificial puede escribir artículos, aunque por ahora no podrían realizarlo de manera profunda indagando con detalle a distintas fuentes.

Otro campo laboral que se vería modificado es el de las finanzas, pues la inteligencia artificial reemplazaría a empleados de los bancos, ofreciendo servicio durante 24 horas. Además, los robots reemplazarían a los analistas financieros.

Las profesiones informáticas serían una de las más apuntadas a ser reemplazadas por inteligencia artificial. En caso de labores creativas, como diseño gráfico, se han presentado problemas por el aspecto de los derechos de autor. La inteligencia artificial podría hacer desaparecer empleos, pero tiene sus fallas.

