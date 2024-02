¡Imperdibles! Estos son los videojuegos más esperados en 2024

Este 2024 promete ser emocionante para los amantes de los videojuegos, con lanzamientos esperados en algunas de las franquicias más populares.

Este año, los jugadores podrán disfrutar de juegos atractivos en PlayStation, Nintendo Switch, Xbox y PC.

Los juegos más esperados en 2024

De acuerdo con el portal especializado de tecnología, Xataka, estos son los juegos más esperados en 2024: Prince of Persia: The Lost Crown, Tekken 8, Mario vs. Donkey Kong, Skull and Bones, Final Fantasy 7 Rebirth, Stellar Blade, Senuas Saga: Hellblade II, Rise of the Ronin, Dragons Dogma 2, Ara: History Untold, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Avowed, Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, Hades II, Indiana Jones y el Gran Círculo, Baby Steps, Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Prince of Persia: The Lost Crown es un recauchutado del clásico plataformero que ahora se convierte en un emocionante metroidvania. La exploración y la habilidad serán fundamentales en este juego, que ofrece una oportunidad para revivir una franquicia infraexplotada. Disponible en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Por otro lado, los fanáticos de Mario estarán emocionados por el remake de Mario vs. Donkey Kong. Este juego de puzles, orientado a las plataformas, ofrece un desafío familiar y amigable, perfecto para disfrutar en compañía. Estará disponible el 16 de febrero para Nintendo Switch.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 es una secuela esperadísima que llegará a finales de año para PC, PS5 y Xbox Series X/S. Los jugadores podrán sumergirse en un mundo lleno de marines espaciales y enfrentarse a monstruos temibles, todo ello con el impresionante motor gráfico del RE Engine.

Además de estos juegos, 2024 también nos ofrece otras emocionantes propuestas. Entre ellas se encuentra Final Fantasy 7 Rebirth, la segunda parte del ambicioso remake de uno de los títulos más legendarios de la saga. Este juego estará disponible el 29 de febrero para PS5.

Amantes de los videojuegos esperan con ansias estos lanzamientos

Otra destacada propuesta es Senua's Saga: Hellblade II, una secuela exclusiva para Xbox que nos sumergirá en los parajes nórdicos. Con visuales espectaculares y un sistema de combate mejorado, este juego promete ofrecer desafíos emocionantes. Estará disponible el 21 de mayo para PC y Xbox Series X/S.

Team Ninja también ha llamado la atención con su juego de mundo abierto basado en los samuráis.

En este título, los jugadores podrán experimentar la vida de un samurái sin señor en el siglo XIX, con elementos que nos recuerdan a otros grandes juegos como Ghost of Tsushima y Assassin's Creed. Estará disponible el 22 de mayo para PS5.

El mundo de los videojuegos no deja de sorprendernos y este año no será la excepción. Con emocionantes lanzamientos como Mario vs. Donkey Kong, Prince of Persia, Warhammer 40,000 y muchos otros, los jugadores tendrán mucho que esperar y disfrutar en 2024.

