¡Es oficial! Apple anunció la fecha de lanzamiento de las gafas de realidad virtual Vision Pro y precio

En una esperada noticia, Apple finalmente ha confirmado la fecha de lanzamiento de sus tan anticipadas gafas de realidad virtual, las Vision Pro. El dispositivo, que combina realidad virtual y aumentada, estará disponible para su compra a partir del 2 de febrero en Estados Unidos.

La compañía ha apostado por adentrarse en el mundo de la realidad virtual y aumentada, demostrando así su capacidad para expandirse a nuevos campos de la tecnología. Con un precio de 3.499 dólares, las Vision Pro prometen una experiencia inmersiva y revolucionaria para los usuarios.

Además, Apple ha revelado que los pedidos anticipados se abrirán el 19 de enero, permitiendo a los interesados reservar su dispositivo con antelación. Esto significa que, en tan solo diez días, aquellos ansiosos por obtener las gafas de realidad virtual de Apple podrán hacerlo a través de la página web oficial de la compañía.

La tecnología de las Vision Pro, reminiscente de la popular Nintendo 3DS lanzada hace 12 años, pretende conquistar a los usuarios ofreciendo pantallas 4K para cada ojo, capacidad para reproducir vídeos espaciales grabados con el iPhone 15 Pro, y múltiples accesorios adicionales.

Apple Vision Pro available in the U.S. on February 2.



The era of spatial computing is here — pre-orders begin Friday, January 19 pic.twitter.com/U5T13XNgJM