Filtran que en 2023 se llegará la PS5 Pro y una nueva Xbox Series

A pesar de que la nueva generación de consolas apenas está arrancando y todavía no saca su mayor potencial, se reveló que tanto PlayStation como Xbox ya tendrían en sus planes versiones mejoradas de estas plataformas.

En un evento de TCL, multinacional de tecnología, se mostraron los nuevos televisores de la marca con un dato que nadie esperaba: entre 2023-2024 podremos disfrutar de esos dispositivos junto a la "media generación de consolas" y junto a eso se mostró un cartel en el que se menciona la PS5 Pro y una nueva Xbox Series.

Todo esto generó de inmediato la especulación de una llegada muy rápida de las versiones potenciadas de las consolas más recientes, ya que la información no quedó solo en ese dato.

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024.



Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4