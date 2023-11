GTA 6: revelan la fecha exacta en la que se estrenará el tráiler del Grand Theft Auto

Desde hace varios días, la reconocida compañía de videojuegos, Rockstar ha venido generando altas expectativas entre sus fanáticos luego de hacer oficial el lanzamiento del tráiler del GTA VI. Durante las últimas semanas, varios seguidores han apuntado a distintas fechas que no habían sido confirmadas por productora de uno de los juegos más esperados por los 'gamers'.

Y es que la expectativa no ha sido para menos, pues desde la última edición del videojuego, el GTA V, han pasado alrededor de diez años, lo cual apunta que la sexta entrega se robará las miradas del mundo entero.

Ha sido tan fuerte el impacto generado que Rockstar batió el récord de tuit con temática de videojuegos con más me gusta y visualizaciones de la historia. La publicación obtuvo más de 1,5 millones de me gusta y 178 millones de visitas. GTA VI ocupó las cuatro primeras posiciones en cuanto a tendencias en la sección de videojuegos.

Los fanáticos más acérrimos del videojuego han apuntado que el tráiler oficial de esta saga saldrá en los primeros días de diciembre, más exactamente entre el 3 y 5 de este mismo mes.

También hay mucho ruido alrededor de que el tráiler se anunciará el día 10 de diciembre, fecha en la que Rockstar cumple 25 años, o el 7 de diciembre, que coincide con 'The Game Awards'.

No obstante, también se apunta a que el lanzamiento del juego al mercado se dará entre finales de 2024 y principios de 2025. Si Rockstar ofreciera una ventana de lanzamiento a través del tráiler, podría tener sentido que se iniciaran las reservas antes de que acabe el año.

Mientras se está a la espera del lanzamiento del tráiler, la famosa compañía de Rockstar Games dio a conocer las cifras récord de venta en la edición del GTA V. Según se puede leer en el informe, GTA V vendió más de 5 millones de copias desde comienzos de año a hoy y la franquicia vendió más de 410 millones de unidades.

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games. Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about. pic.twitter.com/YaAxRVfZGe