Las críticas ganaron: Instagram dará marcha atrás en sus últimos cambios

Las quejas de Kylie Jenner, Kim Kardashian y una gran variedad de usuarios impactaron en Instagram. Y ahora la aplicación decidió dar marcha atrás a la decisión de incluir un par de nuevas funciones, que fueron los que desataron la polémica.

El director de la plataforma de Meta confirmó en entrevista con Platformer que ya no se desplegará el nuevo feed que ocupaba toda la pantalla y también se van a reducir el número de recomendaciones, y que más bien van a mejorar el algoritmo.

¿Instagram reconoce el error?

Si bien este parte de cambios aún no habían sido implementados, de hecho, la modificación del feed estaba en fase de pruebas, los usuarios ya estaban molestos por lo que podría pasar. Por lo que Adam Mosseri aseguró que a veces es necesario equivocarse, porque no estarían "pensando lo suficientemente grande o lo suficientemente audaz".

Eso sí, el director de la app reconoce que "entiende las críticas" y que deberán pensar nuevamente en estas funciones, por lo que no es una cancelación del plan sino un replanteamiento de lo que estaban haciendo.

Y el ejemplo más evidente es la modificación del feed, porque “la gente está frustrada y los datos de uso no son buenos. Creo que allí debemos dar un gran paso atrás, reagruparnos y descubrir cómo queremos avanzar".

Aunque con las recomendaciones también sienten que está pasando algo que no es lo correcto. “Cuando uno descubre algo en su feed que no seguía antes, deberías estar encantado de verlo. Y no creo que eso esté sucediendo lo suficiente en este momento. Así que creo que debemos dar un paso atrás, en términos del porcentaje de feed que son recomendaciones", contó el CEO.

Mientras que el gran enfoque al que mira Instagram, los videos, sí seguirá estando como la cabeza del plan. "Es solo un cambio de paradigma que hemos visto durante muchos, muchos años. Y eso es frustrante para las personas que se sienten mucho más cómodas creando o consumiendo fotos, y lo entiendo", dijo Mosseri.

Así que de momento estas dos funciones no llegarán a la aplicación, y quedó demostrado que el poder de los usuarios es real y que Instagram está abierto a oírlos después de varios días de quejas.