Instagram ya tiene feed en orden cronológico: ¿cómo configurarlo?

Tras varios meses de pruebas y filtraciones, ya es oficial el feed de orden cronológico de Instagram, que regresa y será una herramienta para poder ver el contenido de las cuentas que sigues según su tiempo de publicación.

Esto no quiere decir que esta vaya a ser la configuración predeterminada, sino que serás tú como usuario el encargado de escoger la forma de ver las publicaciones de los demás, por lo que también se añadió un modo adicional llamado ‘Favoritos’, en el que podrás armar una lista de hasta 50 cuentas para ver contenido específico.

Mientras que las publicaciones en orden cronológico estarán en el modo ‘Seguidos’, por lo que ahora serán tres tipos de visualización del feed.

"Siempre estamos trabajando en nuevas formas de mejorar tu experiencia en Instagram. Continuaremos creando funciones como Favoritos y Siguiendo para brindarte más opciones y control sobre lo que ves, y ayudar a que el tiempo que pasas en la aplicación se sienta más intencional", indicó Adam Mosseri, el jefe de Instagram.

📣 Chrono Update 📣



Today, we’re launching two new chronological views for your Instagram Feed – Following and Favorites. These options give you more choice and control over what you see in the app.



Let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/MBmPUUoGCV