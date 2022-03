Instagram tiene nuevos controles parentales

Instagram sigue trabajando para ofrecer más opciones de control para los usuarios más jóvenes, luego de las peticiones de autoridades en Estados Unidos y padres de familia, y por eso este miércoles presentó ‘Family Center’.

Esta función ya está disponible y permite que los padres puedan monitorear la actividad de sus hijos en la aplicación. Así, ellos tendrán la posibilidad de ver información como las cuentas que siguen, quiénes los siguen, cuentas que hayan reportado y con quiénes hablan a través de los mensajes.

Además, la idea es que esta herramienta no solo esté en Instagram, sino que llegue a otras redes sociales de Meta como Facebook, WhatsApp y Messenger.

New Supervision Tools 👪



Today, we’re introducing new supervision tools on Instagram and the launch of our Family Center – a new, central place for parents/guardians to be more involved in their teens’ online experience.https://t.co/SQJG1rBzhD pic.twitter.com/vzKXOf3bI3