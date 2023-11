'Make it more': Inteligencia artificial permite crear potentes fotografías y surrealistas: imágenes

Los modelos de inteligencia artificial siguen creciendo y ahora permiten crear imágenes a partir de texto convirtiéndose en un fenómeno popular. Con esta nueva herramienta tecnológica, la capacidad en realizar cosas sigue aumentando y ahora los creadores han descubierto que al explorar sobre una imagen para crear la siguiente, los resultados son cada vez más divertidos.

Así funciona la nueva tendencia del ChatGPT. La reciente integración de DALL-E 3 en ChatGPT Plus permite generar imágenes directamente en este chatbot conversacional.

Esta nueva herramienta se ha convertido en una opción poderosa en comparación con otras plataformas competidoras como MidJourney o Stable Diffusion. Además, se ha descubierto una nueva tendencia que consiste en pedirle a ChatGPT que cree una imagen con cierta característica y luego agregarle aún más "lo que sea".

Por tal motivo, si tiene acceso a ChatGPT Plus (o Enterprise) y su integración con DALL-E 3, puede realizar estas acciones de manera gradual. En caso de tener acceso, simplemente se debe pedir un ChatGPT que genere una imagen con una característica específica y luego solicitar que le añada más de esa característica especificándolo o utilizando términos como "más" o "todavía no es suficiente".

De esta manera, la inteligencia artificial está utilizando una creatividad maximalista. Esta tendencia nos recuerda al meme del "cerebro de la galaxia" en el que se muestran imágenes en las que el cerebro parece expandirse y volverse cada vez más poderoso. La capacidad de los modelos generativos de IA para "recordar" la entrada anterior y utilizarla como base para la siguiente, está haciendo posible que genere imágenes exageradas.

A bodybuilder that gets progressively more muscular, from u/savatrebien pic.twitter.com/xAfQDCRfGM