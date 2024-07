Tensión en MasterChef: Caterine Ibargüen rompe en llanto tras discusión con Roberto Cano

El capítulo de Masterchef Celebrity Colombia del 25 de julio, estuvo marcado por una acalorada discusión entre dos de sus participantes más destacados: el actor Roberto Cano y la atleta olímpica Catherine Ibargüen.

La tensión en la cocina alcanzó su punto máximo, dejando a los espectadores sorprendidos y preocupados por la armonía del grupo, pues ambos compitieron en el mismo equipo (azul).

Durante una de las pruebas, Roberto Cano y Catherine Ibargüen se enfrentaron verbalmente debido a diferencias en la preparación de un plato, donde tenían que imitar la preparación de un pan fe.

La discusión comenzó cuando Cano, conocido por su carácter directo, hizo un comentario que Ibargüen interpretó como grosero e irrespetuoso. La atleta, visiblemente afectada, intentó defender su punto de vista, pero la situación escaló rápidamente, hasta causar llanto en la atleta olímpica.

La pelea no pasó desapercibida entre sus compañeros de competencia y el público. Muchos expresaron su apoyo a Ibargüen, destacando su esfuerzo y dedicación en el programa. Algunos participantes intervinieron para calmar los ánimos y mediar en la situación, aunque el ambiente en la cocina quedó marcado por la tensión.

Por su parte, Roberto Cano explicó que su intención no era herir a Ibargüen, sino mejorar el rendimiento del equipo. "A veces la presión nos lleva a decir cosas que no queremos. Lamento si ofendí a Catherine, no era mi intención," dijo Cano en una entrevista posterior.