Inteligencia artificial mostró la apariencia de Michael Jackson y otros famosos si siguieran vivos: imágenes

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por los usuarios para satisfacer su curiosidad sobre distintos temas. En esta ocasión, un usuario de X (anteriormente conocido como Twitter) compartió una serie de imágenes que muestran cómo se verían algunos famosos si estuvieran vivos en la actualidad, gracias al uso de la tecnología de IA.

Uno de los famosos que se presentó en estas imágenes fue Michael Jackson. El icónico cantante, conocido por temas como "Billie Jean", falleció el 25 de junio de 2009 a los 51 años. Según la proyección de la IA, Michael Jackson tendría actualmente 65 años. Otra figura destacada que fue incluida en estas imágenes es Lady Di, la princesa Diana de Gales, quien perdió la vida en agosto de 1997 en un trágico accidente automovilístico. Si estuviera viva, Lady Di cumpliría 52 años en la actualidad.

Así se verían estos personajes famosos según la inteligencia artificial

La actriz y modelo Marylin Monroe también fue parte de este conjunto de imágenes generadas por IA. Marylin Monroe nació el 1° de junio de 1926 y falleció a los 36 años en agosto de 1962. Si aún estuviera viva, la icónica figura de Hollywood celebraría su 97 aniversario este año.

Amy Winehouse, conocida por su increíble talento musical, también fue incluida en estas proyecciones generadas por IA. La cantante falleció a los 27 años en julio de 2011 debido a una intoxicación etílica. Si estuviera viva, Amy Winehouse cumpliría 40 años este año.

Freddie Mercury, el inolvidable líder de la legendaria banda Queen, también formó parte de estas imágenes generadas por IA. Freddie Mercury falleció en noviembre de 1991 a los 45 años debido a complicaciones relacionadas con el VIH. A pesar de su partida, su música sigue resonando en todo el mundo.

La lista de figuras del espectáculo incluye a otros íconos que dejaron una huella en la música y el cine, como Tupac Shakur, Bruce Lee, Paul Walker, David Bowie y Prince. La IA dio vida a cómo se verían hoy estas importantes figuras si continuaran vivas.

Inteligencia artificial mostró cómo se verían estos personajes si no hubieran muerto

Entre las figuras emblemáticas mencionadas, otro nombre que se destacó fue Elvis Presley, el rey del rock. Elvis falleció a los 42 años en agosto de 1977 debido a un ataque al corazón. Según las imágenes generadas por IA, Elvis tendría actualmente 88 años. Además, se incluyó en este compendio a Kurt Cobain, líder de la aclamada banda Nirvana. Cobain perdió la vida en abril de 1994 a los 27 años en un trágico suicidio. La IA mostró cómo se vería hoy el carismático vocalista.

Finalmente, John Lennon, líder de la mítica banda The Beatles, también fue grabado en estas imágenes. Lennon fue asesinado a los 40 años en diciembre de 1980 y aún se le recuerda por su inigualable legado musical. Gracias a la IA, se pudo apreciar cómo se vería el icónico intérprete de "Let it be" en la actualidad.

Estas imágenes generadas por IA han generado gran expectativa entre los usuarios y han despertado la nostalgia y curiosidad sobre cómo se verían estos famosos si continuaran vivos. Sin duda, la IA sigue sorprendiendo con sus avances y aplicaciones en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.