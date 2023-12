¿Amante a la lectura? Estos son los libros recomendados por Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg y Obama

La pasión por la lectura une a muchos millonarios y personas influyentes, quienes comparten sus recomendaciones literarias para el 2024. En esta ocasión, figuras como Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Barack Obama han revelado los títulos que consideran imperdibles para 2024.

Personas influyentes en el mundo recomendaron sus libros favoritos

Bill Gates, reconocido por su labor filantrópica, ha compartido su lista de lecturas recomendadas. En ella destacan obras como "La armonía de las células" de Siddhartha Mukherjee, en la que se explora la evolución de la vida desde los organismos unicelulares y su relación con las enfermedades humanas y el envejecimiento.

También recomienda "No es el fin del mundo" de Hannah Ritchie, una obra basada en datos que ofrece una visión esperanzadora sobre el cambio climático. Además, incluye "Invención e innovación" de Vaclav Smil, un autor del cual Gates ha leído y comprendido todos sus libros.

Por su parte, Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, también ha compartido sus recomendaciones literarias para el próximo año. Entre ellas se encuentran "The Heaven & Earth Grocery Store" de James McBride, una obra que recibió la Medalla Nacional de las Humanidades en 2015 de manos del propio Obama. Otro libro recomendado es "King: A Life" de Jonathan Eig, un repaso de la vida y logros de Martin Luther King Jr. Además, destaca "The Maniac" del chileno Benjamín Labatut, una obra tecnológica que explora la evolución de la inteligencia artificial y su relación con el futuro de la humanidad.

Recomendaciones literarias de Elon Musk y Mark Zuckerberg

Elon Musk, reconocido como el hombre más rico del mundo, encuentra inspiración en la ciencia ficción. Sus libros favoritos han sido fundamentales para sus proyectos empresariales. Entre sus recomendaciones destaca "La guía del autoestopista galáctico" de Douglas Adams, la cual considera una de las más influyentes en su vida y vinculada directamente con su filosofía de desarrollo de inteligencia artificial. Asimismo, menciona "The Player of Games" de Iain M. Banks, una novela de la serie Culture que ha influido en el bautismo de algunas plataformas móviles de aterrizaje de cohetes de SpaceX.

Por último, Mark Zuckerberg, fundador de Meta, demuestra su afición por la lectura y comparte gustos literarios similares a los de Bill Gates. Recomienda "Sapiens: De animales a dioses" de Yuval Noah Harari, un libro que reflexiona sobre la trayectoria de la humanidad. Además, menciona "The Lean Startup" de Eric Ries, una obra que analiza la innovación y el emprendimiento. Finalmente, destaca "The Structure of Scientific Revolutions" de Thomas S. Kuhn, un libro que aborda los cambios de paradigma en la ciencia. Zuckerberg expresa su interés en invertir más en ciencia y actuar en función de los resultados de la investigación.

Estas recomendaciones literarias de millonarios y personas influyentes son una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas y enriquecer nuestros conocimientos. Sin duda, estos títulos prometen ser una fuente de inspiración y reflexión para el año 2024.

