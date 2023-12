¿Amante a las consolas? Estos fueron los mejores videojuegos en 2023, según la revista Time

El mundo de los videojuegos continúa expandiéndose y ofreciendo nuevas emociones y aventuras para los jugadores. Este año no fue la excepción, con lanzamientos que abarcaron géneros como el terror, la supervivencia, la fantasía, la acción y las secuelas de algunos títulos icónicos. La revista Time ha presentado su selección anual de los 10 mejores videojuegos de 2023, destacando las propuestas más sorprendentes y emocionantes que han cautivado a los jugadores en este periodo.

Estos fueron los videojuegos destacados en el 2023

En el primer puesto se encuentra "Alan Wake II", desarrollado por Remedy Entertainment. Esta secuela, que llega después de 13 años, ha sido clasificada como "uno de los juegos de terror y supervivencia más terroríficos de la última década". Según Richard Newby, creador de la lista, "Alan Wake II" es una celebración del arte que combina metanarrativas, números musicales y conexiones con otros juegos de Remedy Entertainment, como "Control" y "Quantum Break". Además, ofrece un examen aterrador y elegante de la escritura y su impacto en el mundo del juego.

En el segundo lugar se encuentra "Baldur's Gate 3", un juego de rol en solitario y multijugador basado en "Dungeons & Dragons". Lo que destaca de este título es la libertad que otorga al jugador, permitiéndole encontrar diferentes formas de derrotar enemigos y completar misiones.

La tercera posición es ocupada por "Spider-Man 2", la tercera entrega de la serie "Marvel's Spider-Man". En este juego, los jugadores pueden controlar tanto a Peter Parker como a Miles Morales, cada uno con su propio arco argumental. Sin embargo, lo más destacado de esta entrega es la mejora en la jugabilidad, gracias a la adición de nuevas habilidades y dispositivos.

En el cuarto puesto se encuentra "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", uno de los videojuegos más esperados del año. Los jugadores se ponen en la piel de Link mientras exploran el mundo de Hyrule en busca de la princesa Zelda y luchan contra el malvado Ganondorf. Esta entrega destaca por su ampliación del mundo abierto y su espacio tridimensional.

Además, la lista incluye los remakes de dos juegos icónicos de terror y supervivencia: "Dead Space" y "Resident Evil 4", que ocupan el sexto y quinto lugar respectivamente. Ambos títulos han sido elogiados por su diseño de iluminación y sonido, así como por su capacidad para crear una experiencia aterradora y desafiante para los jugadores.

Otros videojuegos destacados por la revista Time

En el séptimo puesto se encuentra "Super Mario Bros. Wonder", que ha logrado conquistar tanto a los jugadores más jóvenes como a los fanáticos de la franquicia desde su lanzamiento. La combinación de gráficos mejorados y el regreso al estilo clásico de desplazamiento lateral en 2D ha sido muy bien recibida.

En la octava posición se encuentra "Star Wars Jedi: Survivor", un juego que destaca por su desafiante combate y su narración emocional. El jugador se sumerge en el universo de Star Wars y debe enfrentarse a enemigos que superan en habilidad.

Para los amantes de los juegos de rol, "Diablo IV" ocupa el noveno puesto. Este título ofrece una experiencia fuerte y sangrienta, que cautiva a los jugadores con su diversión satisfactoria y su falta de presión para completarlo en un tiempo determinado.

Finalmente, en la décima posición se encuentra "Dredge", un juego de pesca que se sumerge en la tradición lovecraftiana. Destaca por su diseño artístico llamativo y su uso del sonido, brindando a los jugadores una experiencia inquietante y única. Estos son los 10 mejores videojuegos de 2023 según la revista Time. Cada uno de ellos ha logrado destacar en su género y proporcionar emociones únicas a los jugadores que los han disfrutado en este año. Sin duda, el mundo de los videojuegos continúa ofreciendo nuevas y emocionantes propuestas para todos los aficionados.

