Nintendo Switch se actualiza: ¿cuáles son sus nuevas funciones?

La Nintendo Switch recibió la actualización 14.0.0 que trae varias funciones que los jugadores estaban esperando. Esta nueva versión de firmware ya se puede descargar al encender la consola y aquí te contamos todas las novedades.

Lo primero que debes tener en cuenta es que la actualización se hará siempre y cuando tengas conexión a internet y en caso de que no te salga al prender la consola, podrás ir a Configuración>Consola>Actualización de consola para hacer el proceso que no tardará mucho tiempo.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including a new feature to create groups for software on the console.



