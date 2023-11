Spotify brindará nuevas herramientas para creadores de contenido

En el marco del Podcast Movement de Denver, Spotify anunció sus nuevos desarrollos orientados a los creadores de contenido en su plataforma. Estos avances permitirán a los podcasters encontrar nuevas formas de interactuar con su audiencia, ser descubiertos por nuevos usuarios y crecer en el mercado.

Creadores de contenido podrán disfrutar de estas nuevas herramientas

La compañía ha presentado tres nuevas herramientas disponibles para los creadores de contenido. Con la primera herramienta, los podcasters podrán personalizar partes de la página de su podcast, además de facilitar el acceso a su contenido destacado para los nuevos oyentes, será posible ubicar un episodio en el apartado "mejor lugar para comenzar".

Asimismo, podrán seleccionar hasta dos contenidos diferentes, ya sea otro podcast, álbum o lista de reproducción, para fijarlos en la parte superior de la pestaña "Más como este" en Spotify. Estas funciones están disponibles tanto para los creadores de contenido registrados como no registrados en Spotify for Podcasters a nivel mundial. Los fans y oyentes podrán visualizar estos cambios en la página de los podcasts en las próximas semanas.

La segunda herramienta permitirá a los creadores de contenido analizar métricas a través del panel de Spotify for Podcasters. Podrán ver el número total de alcance de su podcast en la plataforma durante los últimos 30 días, tanto en general como por episodios individuales. También podrán observar las tendencias a lo largo de un mes y conocer el origen específico de las escuchas. Esta innovación está habilitada para todos los creadores alojados y no alojados en Spotify for Podcasters a nivel mundial.

Lea además: La inteligencia artificial ayudó a producir la voz de John Lennon en la última canción de The Beatles

Creadores de contenido podrán monetizar con Spotify

Por último, los creadores de contenido que monetizan con Spotify for Podcasters podrán realizar un seguimiento más preciso de sus ganancias y medir el rendimiento de sus campañas publicitarias y suscripciones. De esta manera, contarán con información en tiempo real para tomar decisiones más acertadas. Esta función estará disponible únicamente para los creadores de contenido alojados y monetizando a través de Spotify for Podcasters.

Con estas nuevas herramientas, Spotify busca darle mayor protagonismo a los creadores de contenido en su plataforma, brindándoles herramientas y métricas para que puedan mejorar su interacción con la audiencia, aumentar su alcance y maximizar sus ingresos. Los cambios anunciados estarán disponibles en las próximas semanas para todos los usuarios y oyentes de Spotify.