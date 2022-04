Netflix le apuesta a recuperar suscriptores: estos son sus próximos estrenos

La plataforma de ‘streaming’ extiende su caída a 60%, convirtiéndose en la peor acción en la bolsa de valores Nasdaq. El pasado miércoles 20 de abril, Netflix registró una caída de 30% en Wall Street, generando perdidas de máss de 46 millones de dólares en términos de su valor en el mercado.

Desde 2011, la compañía no tenía un número tan bajo de suscriptores. Las previsiones no mejoran para la empresa, pues se espera una perdida de hasta dos millones más de usuarios. Así lo informó la entidad.

La plataforma se comprometió a realizar una serie de cambios en su modelo de negocio. Según el diario la República, Netflix buscaría implementar una versión con publicidad, que pueda disminuir el costo de sus servicios. Adicionalmente, Netflix le apuesta a su recuperación con el lanzamiento de nuevas series, películas y temporadas de sus producciones más exitosas, como Stranger Things, en su temporada 4, y Peaky Blinders, en su temporada 6.

Series que lanzará Netflix

La plataforma anunció que 13 series estarán disponibles en los próximos meses, le contamos de qué se trata.

Bienvenidos al Edén: La serie thriller, será estrenada el próximo 6 de mayo. Cuenta la historia de cinco jóvenes influenciadores que son invitados a una fiesta exclusiva, que al iniciar parece el viaje de sus vidas, pero ese paraíso “no es lo que realmente parece”.

Stranger Things temporada 4: Los creadores de la exitosa serie afirma que “será la mejor temporada de todas”. La entrega estará dividida en dos volúmenes, el primero se estrenará el 27 de mayo y el segundo está programado para el 1 de julio. La idea de que “es el principio del fin” guiará la producción, y además se sientan las bases para una guerra en la que Once, es la pieza clave.

Otras series como Borgen, que habla sobre la primera mujer que ocupa el cargo de primer ministro de asuntos exteriores en la historia de Dinamarca, será lanzada el 2 de junio. Peaky Blinders, llega con su temporada 6, el 10 de junio, y The umbrella Academy, será estrenada el 22 de junio. Otras series como The Crown, La chica de nieve, Sky Rojo, Alma, las últimas de la fila, Lupim, Sex education y Hasta el cielo, aún no cuentan con una fecha exacta, pero llegarán a las pantallas de Netflix próximamente.

Películas que usted podrá ver en Netflix los próximos meses

Amor de madre: La cinta muestra la historia de un hombre al que dejaron plantado, y para no perder el dinero de su luna de miel se va de viaje con su madre. Quim Gutiérrez y Carmen Machi protagonizan la película que será estrenada el 29 de abril.

Garra: El próximo 10 de junio se estrenará la película producida por Adam Sandler y LeBron James, en la que se habla del amor al baloncesto.

Blonde: Andrew Dominik produjo la película biográfica que aborda las secuencias más chocantes y atrevidas de Marilyn Monroe. Según Dominik, la cinta “es una de las mejores películas de la historia”.

Tyler Rake 2, película de acción protagonizada por Chris Hemsworth, Puñales por la espalda 2; The Gray Man; The Killer; White Noise; Escape from Spiderhead; Fast and Loose; Havoc; The Mother y The Wonder, también estarán disponibles en la plataforma los próximos meses.