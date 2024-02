¿Escuchan más de lo que piensan? Estas son las cosas que no se le deben decir a Siri y Alexa

En un mundo cada vez más conectado, los asistentes virtuales como Siri de Apple y Alexa de Amazon se han vuelto omnipresentes en muchos hogares.

Sin embargo, aunque estos dispositivos ofrecen una amplia gama de funciones útiles, también plantean preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.

Cosas que los usuarios deben evitar decir a Siri y Alexa

Expertos en tecnología y privacidad han señalado una serie de cosas que los usuarios deben evitar decir a Siri y Alexa para proteger su información personal y evitar problemas potenciales.

Contraseñas y datos personales sensibles: una de las principales preocupaciones al interactuar con asistentes virtuales es evitar revelar información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito u otros datos personales sensibles.

Los expertos en seguridad enfatizan que esta información podría ser interceptada y utilizada para fines maliciosos si no se maneja correctamente.

Según un informe de la organización de defensa del consumidor Consumer Reports, los asistentes virtuales están diseñados para procesar y almacenar comandos de voz, lo que significa que cualquier información personal compartida con ellos podría quedar registrada en los servidores de las empresas que los respaldan.

Comandos de activación accidental: otro aspecto importante a tener en cuenta es evitar activar accidentalmente los dispositivos con comandos de voz no intencionados. Los usuarios deben ser conscientes de no pronunciar frases que puedan despertar a Siri o Alexa y desencadenar acciones no deseadas.

De acuerdo con un estudio de la firma de seguridad cibernética Symantec, los comandos de activación accidental son una preocupación creciente, especialmente en entornos ruidosos donde los dispositivos pueden interpretar mal las instrucciones del usuario.

Preguntas Sensibles o Delicadas: los expertos también aconsejan evitar hacer preguntas sensibles o delicadas a los asistentes virtuales, especialmente aquellas relacionadas con la salud, la política o la religión. Estos temas pueden generar respuestas inesperadas o indeseables y podrían comprometer la privacidad del usuario si la información se comparte o registra.

Expertos recomiendan abordar los asistentes virtuales con tranquilidad

Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los asistentes virtuales a menudo proporcionan respuestas imprecisas o incompletas a preguntas sobre temas sensibles, lo que resalta la importancia de ser cauteloso al abordar ciertos temas con estos dispositivos.

De esta manera, aunque los asistentes virtuales ofrecen conveniencia y funcionalidad, es crucial que los usuarios ejerzan precaución al interactuar con ellos para proteger su privacidad y seguridad. Al evitar compartir información personal sensible, activaciones accidentales y preguntas delicadas, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia más segura y tranquila con Siri, Alexa y otros asistentes virtuales.

Le puede interesar: Ciberdelitos en aumento: estas son las claves para una defensa efectiva contra el fraude en línea