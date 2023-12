Rockstar da a conocer el tráiler oficial del GTA 6 y revela la fecha de su lanzamiento

El estudio Rockstar Games publicó este lunes el primer tráiler oficial del esperado título "Grand Theft Auto 6" (GTA), diez años después de la anterior entrega del popular videojuego, y marcó su lanzamiento para 2025.

Un vídeo publicado por la compañía en X, antes de lo previsto debido a una filtración, muestra que el juego será ambientado en la ficticia Vice City, inspirada en Miami y, por primera vez, un personaje femenino como jugador principal.

La publicación del primer vistazo del GTA 6, prevista para el martes en la noche, tuvo que adelantarse por una filtración. "Nuestro tráiler se filtró así que vean la versión real", escribió Rockstar Games, desarrolladora del videojuego, en un mensaje en X.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe